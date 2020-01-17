İran dini lideri Hamaney 8 yıl aradan sonra ilk kez cuma namazı kıldırdı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 8 yıl aranın ardından başkent Tahran’da cuma namazı kıldırdı.

Hamaney namaz sonrası yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’a ’palyaço’ şeklinde seslenerek, Trump’ın İran’daki göstericilere gönderdiği destek mesajlarına tepki gösterdi. Hamaney, "Eğer halkın yanında olsanız da bu, milleti arkadan hançerlemek için olacaktır" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney.



Geçtiğimiz iki haftaya değinen Hamaney, "İki hafta içinde İran halkı için ders çıkarılacak acı ve tatlı hadiseler yaşandı. İran’da on milyonlarca, Irak’ta yüz binlerce ve diğer ülkelerde de binlerce kişi Kudüs Gücü Komutanı Süleymani’yi son yolculuğuna uğurlamak için sokaklara döküldü. Bu da Eyyamullah’lardan biridir" ifadelerini kullandı.



"Onu sinsice ve haince şehit ettiler"

Hamaney, öldürülen İranlı Komutan Kasım Süleymani’nin en güçlü komutan olduğunu belirterek "Başka hangi komutan onun yaptığı işleri yapabilirdi? Bölgenin en güçlü komutanına suikast düzenlediler. Savaş meydanında onun karşına çıkamadılar. Onu sinsice ve haince şehit ettiler. Kendileri de bu utanç verici saldırıyı üstlendiler. Bu hadiseden önce bölgede bu tür alçakça eylemleri siyonist rejim yapıyor ve yaptığını itiraf ediyordu. Amerikalılar çok insan öldürdüler ancak bu cinayetleri üstlenmiyorlardı. Burada Amerikan Başkanı kendi dili ile terörist olduklarını ve Süleymani’ye suikast düzenlediklerini itiraf etti. Bundan daha büyük bir rezillik ne olabilir?" şeklinde konuştu.

Hutbede sloganlar atıldı.



"Bu Amerika’nın büyüklüğüne vurulmuş darbedir"

ABD’nin Süleymani’yi öldürmesine devrim muhafızlarının güçlü bir cevap verdiğini ifade eden Hamaney, "Bu Amerika’ya vurulmuş güçlü ve etkili bir askeri darbeydi. Süper güç olan Amerika’nın heybetine vurulmuş bir darbeydi. Amerika yıllardır Suriye’de, Irak’ta, Lübnan’da ve Afganistan’da direniş güçlerinden darbe yemektedir. Ancak bu darbe hepsinden üstündür. Çünkü bu Amerika’nın büyüklüğüne ve onuruna vurulmuş bir darbedir" dedi.

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Hamaney, hutbede Kasım Süleymani'ye de değindi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından yaşayan şehit olarak adlandırılıyordu. Doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı hareket eden Süleymani, 1998'den bu yana İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanlığını yürütüyordu. ​ Kasım Süleymani, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007'de getirilen uluslararası seyahat yasağına rağmen Suriye ve Irak başta olmak üzere bir çok noktada İran'ın askeri operasyonlarını yönetiyordu. Süleymani, Trump'ın Temmuz 2018'de İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin yaptığı bir konuşmada, Bizi dünyada 'benzeri görülmemiş' bir eylemle tehdit ediyorsunuz. Savaşı başlatabilirsiniz ancak onu bitirecek olan biziz ifadelerini kullanmıştı. İran'da 1957'de güneydoğu eyaleti Kirman'ın Afganistan sınırına yakın dağlık bir bölgesinde, aşiret yapılarının hakim olduğu Rabord köyünde dünyaya gelen Süleymani, daha çocuk yaşta çiftçi olan babasının devlete olan borcunu ödeyebilmek için inşaatlarda çalışmaya başladı. İlkokulu bitirdiği yıl köyünü terk ederek Devrim Muhafızları Ordusuna katılan Süleymani'nin, sonra aldığı 45 günlük askeri eğitim sayılmazsa, bütün eğitim hayatı bu 5 yıllık ilkokul tecrübesiyle sınırlı kaldı. Askeri kariyerine 1979 İran Devrimi sonrasında başlayan Kasım Süleymani, sadece 45 günlük bir eğitimle orduya kabul edildi. Süleymani, ilk askeri cephe deneyimini, İran'ın batısındaki Mahabad'da, İran devriminden sonra ayaklanan silahlı Kürt gruplara karşı yaşadı. Devrimden sonra İran-Irak savaşında gösterdiği üstün çabalarla dikkatleri çeken Süleymani, cephe gerisinde birçok operasyonu başarıyla yönetti. Henüz 20 yaşındayken Teğmen rütbesiyle 41'inci Sarullah Birliği'nin komutanlığını üstlenen Süleymani'nin bu savaşta gösterdiği başarılarla askeri kariyerinin basamaklarını hızla tırmanmaya başladı. Süleymani, Taliban'ın 1998'de Mezar-ı Şerif kentinde İranlı 7 diplomatı ve 1 gazeteciyi öldürmesi üzerine doğrudan savaş yerine Taliban'a karşı mücadele eden Burhaneddin Rabbani'nin liderliğini yaptığı Kuzey İttifakı adlı gruba destek verilmesini sağladı. Süleymani, savaş sırasında Saddam Hüseyin'e karşı mücadele eden Iraklı Kürt liderlerle iyi ilişkiler kurdu. 1991'deki Körfez Savaşı'nda silahlı Şii gruplar ile ilişkiler geliştiren Süleymani, bu grupların ayaklanmalarını organize etti. Saddam'ın 2003'te ABD'nin Irak'ı işgali sonucu devrilmesinden sonra ABD ordusuna karşı savaşan Şiileri perde arkasından yöneten Süleymani, bazı Sünni grupların da eğitim ve silahlandırılmasında rol üstlendi. Süleymani, bir yandan ABD ile savaşan grupları komuta ederken bir yandan da Irak'ta ABD ve İran arasındaki pazarlıklarda en önemli söz sahiplerindendi. Bu nedenle Süleymani, askeri kimliğinin yanında diplomat kimliğine de sahip bir komutan olarak öne çıktı. Irak savaşında Kürt liderlerle yakın çalışması, Saddam sonrasında Irak'taki politikacılarla özel ilişkiler kurması için Süleymani'ye iyi bir zemin hazırladı. Kasım Süleymani Irak'ta sadece Şiilerle değil Sünni liderlerle de iyi ilişkiler geliştirdi. Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani başta olmak üzere bir dizi siyasetçiyle yakın ilişkileri bulunan Süleymani, Şii lider Mukteda el Sadr'ın diğer siyasi gruplarla uzlaşmasına da yardımcı oldu. Süleymani, Irak'ın Sünni Devlet Başkan Yardımcısı Usame Nuceyfi'yle de yakın ilişkiler kurdu hatta Nuceyfi 2013'te İranlı generalin annesinin Tahran'daki cenazesine de katıldı. Saldırıda hayatını kaybeden bir diğer isim de Irak'ta İran tarafından desteklenen Şii milis gücü Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis lakaplı Cemal Cafer İbrahim'di. ​ Irak'ın en güneyindeki Basra kentinde dünyaya gelen ve Bağdat Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Mühendis, Irak'taki milis liderler arasında İran ve özellikle Süleymani'ye en yakın isim olarak biliniyordu. Mühendis, genç yaşlarda Şii İslami Dava Partisi'ne üye oldu ve Saddam Hüseyin döneminde yaptığı muhalefetten dolayı Irak'ı terketti. İran'da Iraklı Şii Bedir Tugayları örgütünde komutanlık da yapan Mühendis, 2003 Irak işgaliyle ülkeye geri dönerek, siyasete bir süre milletvekili olarak devam etti. Mühendis daha sonra 2014 yılında DEAŞ'a karşı kurulan Haşdi Şabi Başkan Yardımcılığını görevini üstlendi. Süleymani'nin ülke içerisinde bulunan Hizbullah ve diğer Şii milis güçlerine sağladığı askeri strateji sayesinde Esed güçlerinin takviye edilmesi sağlandı ve muhalifler tarafından ele geçirilen bazı şehirler ve kasabalar da yeniden rejimin kontrolüne geçti. Kasım Süleymani'nin yardımcısı Hüseyin Hemedani, Ekim 2015'te Halep'te terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldü. Lübnan'da Hizbullah ile çalışan Süleymani, 2006'da İsrail'in Hizbullah'ın bir İsrail askerini kaçırdığı gerekçesiyle Lübnan'a saldırmasıyla başlayan 33 Günlük Temmuz Savaşı'nda da Hizbullah'ın eğitim ve silahlandırılması sorumluluğunu yürüttü. Saldırı sonrası görüntülerde kan içinde kalmış silah görülüyor. Çıkan eşyaların içinde cüzdan. Ve bir miktar para görüntülendi. ABD'nin saldırısından sonra İranlı General Kasım Süleymani'nin kişisel eşyaları görüntülendi ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.



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"Amerika yalan söylüyor"

Hamaney, "Amerika’nın devlet sözcüsü sürekli ’biz İran halkının yanındayız’ diye tekrarlayıp duruyor. Yalan söylüyor. İran milleti kendi batınını ortaya koymuştur. Düşünsel altyapısını göstermiş ve sadıkane duygularını açığa çıkarmıştır" diye konuştu.

Uçak kazasında hayatını kaybedenlere de değindi

Hamaney Tahran’daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine tekrar başsağlığı dileyerek, "Üzüntü verici olaylardan biri de Ukrayna uçağının düşmesiydi. Bu acı bir olaydı. Gerçek anlamda yüreğimizi yaktı. Bir grup insan İngiliz televizyon ve radyolarının yönlendirmesiyle bu olayı ön plana çıkararak 2 büyük şehidimizi unutturma çabasına girişti. Onları unutturmak için kendilerince bir şeyler yapmaya çalıştılar. Biz bu uçağın düşüşüyle büyük bir üzüntü içerisine girdik. Düşmanlarımız ise aynı ölçüde sevindiler. Bu şekilde devrim muhafızlarını ve İslam Cumhuriyetini zayıf duruma düşüreceklerini hayal ederek hata ettiler. Onlar tuzak kurdular ama Allah’ın gücü karşısında tuzaklarının bir etkisi olmadığını göremediler" dedi.

Hamaney, öldürülen İranlı Komutan Kasım Süleymani’nin en güçlü komutan olduğunu belirtti.

DÜNYA Savaş ilan etse bu kadar olur



İngiltere, Fransa ve Almanya’ya tepki

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Bu ortamdan faydalanarak İngiltere, Fransa ve Almanya’nın yaptığı şeylerden biri de nükleer programı bir kez daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyacaklarını söylemeleriydi. Elbette ülkemizin yetkilileri onlara cevap verdiler. Bu üç ülke 8 yıllık savaş süresince Saddam’a destek veren ülkelerdi. Almanya Saddam Hüseyin’e kimyasal silahlar vermişti. Ben en başından beri onlara güvenmediğini söyledim. Anlaşmanın üzerinden 1 yıl geçtikten sonra onların tam anlamıyla Amerikan kölesi oldukları anlaşıldı. Bu alçak devletler İran milletini diz çökertebileceklerini zannettiler. Bunu Amerika başaramadı. Siz ondan daha küçüksünüz, İran milletine diz çöktürmeye gücünüz yetmez" dedi.

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