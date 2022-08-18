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ORTADOĞU

İran: Ekonomik çıkarlarımız sağlanırsa nükleer anlaşma konusunda yeni bir aşamaya geçeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşma konusunda ABD'nin yanıtını beklediklerini belirterek, "İran'ın anlaşmadaki ekonomik çıkarlarının sağlanması ve kırmızı çizgilerine riayet edilmesi halinde Viyana'da yeni bir aşamaya gireceğiz." dedi.

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Haber Merkezi AA
İran: Ekonomik çıkarlarımız sağlanırsa nükleer anlaşma konusunda yeni bir aşamaya geçeceğiz
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi telefonda görüştü.

Görüşmede, Viyana'da sona eren nükleer müzakereler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler alındı.

İran'ın Viyana'daki müzakereler sonucunda iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğunu kaydeden Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan taslak anlaşma metnine ülkesinin verdiği yanıta karşılık ABD'nin görüşlerini iletmesini beklediklerini ifade etti.

Abdullahiyan, "ABD'nin görüşlerini aldıktan sonra İran'ın ekonomik çıkarlarının sağlanması ve kırmızı çizgilerine riayet edilmesi halinde Viyana'da yeni bir aşamaya gireceğiz. Her konuda anlaşma sağlanıncaya kadar, iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda kesin olarak konuşamayız." dedi.

Tutuklanan İran vatandaşını da konuştular

Umman'ın Nisan 2021'den bu yana süren nükleer müzakere sürecindeki rolüne dikkati çeken Abdullahiyan, Muskat yönetiminin, tarafların görüşlerini birbirine yakınlaştırma çabalarını takdir etti.

Öte yandan Abdullahiyan, Ummanlı mevkidaşından, hac ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunduğu sırada tutuklanan bir İran vatandaşının serbest bırakılması için Riyad yönetimine çağrıda bulunmasını istedi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri çerçevesinde Suudi Arabistan'da tutuklanan söz konusu İran vatandaşının serbest bırakılması için gerekli adımları atacağını belirtti.

İran ile nükleer müzakereleri de değerlendiren Busaidi, tüm tarafların ortak iş birliğiyle Viyana'daki müzakerelerden tatmin edici bir sonuç çıkmasını umduğunu ifade etti.

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