İran ile Ermenistan arasında yakın temas: Cumhurbaşkanı Reisi Ermeni Bakanı kabul etti

Mevcut İran rejimi, Azerbaycan’a dost gibi gözüken ama arkasından vurmak için fırsat kollayan bir politika güdüyor. İşgalci Ermenistan’a destek veren de, Güney Azerbaycan’daki Türklerin haklarını etnik kimliklerinden dolayı ihlal eden de İran yönetimi. Her ne kadar, Fars rejimi Azerbaycan’a tehdit politikasını sürdürmeyi devam ettirmek niyetindeyse, bir o kadar da Bakü’nün bu tehditlere boyun eğmeyeceğini anlaması gerekiyor.