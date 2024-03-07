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Dünya

İran ile Ermenistan arasında yakın temas: Cumhurbaşkanı Reisi Ermeni Bakanı kabul etti

Azerbaycan'a karşı ikili bir tavır takınan İran ile Ermenistan arasında son bir ayda ikinci kritik temas gerçekleşti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'ı kabul etti. Görüşmede başta savunma alanı olmak üzere Ermenistan ile İran arasındaki işbirliği konularının ele alındığı bildirildi. Papikyan, 6 Şubat'ta İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile bir araya gelmişti.

23:37 - 7/03/2024 Thursday
AA
İbrahim Reisi - Suren Papikyan
İbrahim Reisi - Suren Papikyan

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan'ı kabul etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ziyaret için İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Papikyan, Reisi ile bölgesel güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, başta savunma alanı olmak üzere Ermenistan ile İran arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Papikyan, 6 Şubat'ta İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile bir araya gelmişti.

Görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve Kafkasya bölgesindeki durum hakkında istişarelerde bulunulmuştu.



#Ermenistan
#Ermenistan Savunma Bakanı
#Suren Papikyan
#İran
#İran Cumhurbaşkanı
#İbrahim Reisi
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