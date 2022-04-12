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Dünya İran ile Katar havacılık alanında iş birliği anlaşması
ORTADOĞU

İran ile Katar havacılık alanında iş birliği anlaşması

Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'nı ziyaret eden Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf Ahmed es-Suleyti, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ile bir araya gelerek havacılık alanında iş birliği anlaşması imzaladılar.

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Haber Merkezi AA
İran ile Katar havacılık alanında iş birliği anlaşması
İran ile Katar havacılık alanında iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Yapılan görüşme sonrasında iki bakanın katılımıyla düzenlenen törende Tahran ve Doha arasında ulaştırma alanında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kasımi, Katarlı mevkidaşına her iki ülkenin iş birliğini geliştirme arzusunun bir göstergesi olan ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, "İran ve Katar her türlü şartta birlikte olmuştur." dedi.

Ülkesinin 2022 FIFA Dünya Kupası Organizasyonu'na ev sahipliği yapacak Katar ile ulaştırma alanında gerekli iş birliğine hazır olduğunu aktaran Kasımi, "Cumhurbaşkanımızın (İbrahim Reisi) Katar ziyareti sırasında 14 anlaşma imzalanmıştı. Bugün yapılan toplantılarda da havacılık ekseninde önemli anlaşmalar tescil edildi." ifadelerini kullandı.

Uçuş sayısının artırılması isteniyor

İlk anlaşmanın Doha uçuş bilgi bölgesini (FIR), İran FIR'ına bağlama konusundaki operasyonel süreçlerle ilgili olduğu belirtildi.

Diğer anlaşmanın ise iki ülke arasındaki uçuş sayısının artırılmasıyla ilgili olduğu kaydedilen haberde, ulaştırma sektöründe iş birliğini geliştirmek için iki taraf arasında bir dizi toplantının da yapıldığı aktarıldı.

Toplantıda deniz taşımacılığı sektörü ve liman işletmeciliği ile ilgili mutabakat zaptının etkinleştirilmesi ile ilgili tüm konuların da ele alındığı kaydedildi.

Katar Ulaştırma Bakanlığı, geçen ay Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Doha FIR'ının kurulmaya başlanmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

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