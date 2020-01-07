Dünya İran Meclisi, ABD ordusunu terör örgütü ilan etti
ORTADOĞU

İran Meclisi, ABD ordusunu terör örgütü ilan etti

İran Meclisi'nin 'acil koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler 'terörist' ilan edildi. Yasa, İran Meclisi genel kurulundaki milletvekilleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran parlamentosu.
İran parlamentosu.

İran parlamentosu, ABD ordusunu 'terör örgütü' olarak tanıyan tasarıyı kabul etti.

Yasa, İran Meclisi genel kurulundaki milletvekilleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

  • ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almasına karşılık Meclis'in daha önce onayladığı kanunda yapılan düzenlemeyle ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

İRAN-ABD GERİLİMİ BÜYÜYOR

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın ardından iki ülke arasındaki askeri gerilim ise her geçen gün artıyor.

ABD BOMBARDIMAN UÇAKLARI GÖNDERDİ

ABD, İran'a yönelik caydırıcılığını arttırmak için Hint Okyanusunda bulunan Diego Garcia Üssü'ne 6 adet B-52S bombardıman uçağı gönderdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

  • Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 5'ı Iraklı 10 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'YE İNTİKAM TEHDİDİ

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
OYNAT 04:18
İranlı general Kasım Süleymani kimdir?
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD Başkanı Trump'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesi bölgede henüz ilan edilmeyen bir savaşa kapı araladı. İlkokul mezunu bir inşaat işçiliğinden İran'ın en kritik askeri makamına ulaşan Kasım Süleymani kim ve neden bu kadar önemli? İran'ın Ortadoğu'daki gizli kolu Kasım Süleymani'yi anlattık:


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