İran'da bilanço ağırlaşıyor

İran'da gösteriler 5. gününde

İran'da işsizlik, enflasyon ve yolsuzluk gerekçesiyle başlayan ve göstericilerin polisle silahlı çatışmaya girdiği protestolar 5. gününde de devam ediyor. Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı biri polis memuru olmak üzere 13'e yükseldi.

