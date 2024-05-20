İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün kesinleşmesi sonrası Reisi'nin yerine geçecek isim merak kazandı. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı seçildi mi, kim olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

İRAN'IN YENİ CUMHURBAŞKANI KİM OLACAK?

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölümünün kesinleşmesi sonrası İran hükümeti acil toplantı düzenledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin koltuğuna fotoğrafı konuldu. Toplantıda bundan sonraki süreçle ilgili kararlar alınacak. Reisi'nin yerine geçecek isim henüz açıklanmadı. İran Anayasası’nın 131. maddesine göre vefat olması halinde göreve geçici olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı geliyor. Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in onay vermesiyle beraber Muhammed Mokhber geçici olarak göreve gelecek.

Anayasa'ya göre, Mokhber’in görevi, ülkeyi 50 kişilik bir uzmanlar komisyonuyla beraber yöneterek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmek olacak. Şura Meclisi Başkanı ve Yargı Erki Başkanı’nın da yer alacağı komisyonun 50 gün içerisinde İran’ı seçime götürmesi gerekiyor.

İRAN HÜKÜMETİ OHAL İLAN ETTİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın içinde bulunduğu helikopterin enkazına 15 saat sonra ulaşıldı. Reisi ve Abdullahiyan'ın ölüm haberinin ardından ülkede OHAL ilan edildi.

İRAN LİDERİ HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA

İran dini lideri Ali Hamaney'den olay sonrası ilk açıklama geldi.

Hamaney'in yaşanan olaydan dolayı ülkenin yönetiminde değişiklik olmayacağına dair güvence verdiği aktarıldı.

CUMHUBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REİSİ İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Helikopter kazasında vefat ettiğini öğrendiğimiz İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

4 Kasım 1960'ta İran'ın kuzey doğusundaki Meşhed kentinde dünyaya gelen Seyyid İbrahim Reisi, eğitimini Şii İslam'ın entellektüel merkezi kabul edilen Kum'da tamamladı.

1975'te Şah Rıza Pehlevi'nin yönetimine karşı hoşnutsuzluğun arttığı dönemlerde ülkenin önde gelen İran din alimleriyle bu kentte toplantılara katıldı, İran devriminin mimarı Humeyni'nin devrim fikri ve özellikle devlet politikası ve yönetiminin din alimlerinin gözetimin olması gerektiği görüşünden etkilendi.

Hüseyin Ali Muntazeri, Reisi'yi 1988'de İranlı siyasi mahkûmların infazına karışan dört kişiden biri olarak adlandırdı. Reisi 1989-1994 tarihleri arasında Tahran savcısı,1994-2004 tarihleri arasında Din Adamları Özel Mahkemesi'nde başsavcısı ve 2004-2014 tarihleri arasında da Yargıtay Birinci Hakimi olarak görev yaptı.

2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan eylemlerin bastırılmasında önemli rol oynayan Reisi 2016 yılında Ayetullah Hamaney tarafından ülkenin en büyük vakfı olan Astan-ı Kuds-i Rezerv'inin başına getirildi. Reisi'ye önemli nüfuz kazandıran bu görevde milyarlarca dolarlık servetin yönetimini üstlendi.

Ülke yönetimindeki yüksek kademesine rağmen yolsuzlukla mücadele konusunda sert çıkışlar yapan Reisi 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde Hasan Ruhani'ye karşı aday oldu ancak seçimi kaybetti.

İbrahim Reisi 2019'da Yargı Erki Başkanı oldu. Göreve gelir gelmez hükümet yetkilileri ve önde gelen iş insanlarına karşı yolsuzluk davaları açan Reisi, eski Ruhani hükümetine yönelik eleştirilerini de sürdürdü.

İbrahim Reisi, İran'da resmî seçim sonuçlarına göre ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.







