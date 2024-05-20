İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde olduğu helikopter kaza yapmış ve zorunlu iniş yapmıştı. İran devlet televizyonu, düşen helikoptere ulaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada arama kurtarma ekiplerinin helikoptere ulaştığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri ise helikopterde bulunan 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi. İran Kızılayı ise Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldığına ilişkin iddialarını yalanlayarak, "Resmi bilgi en kısa sürede Kızılay tarafından duyurulacaktır” açıklamasında bulundu. İran Doğu Azerbaycan Devrim Muhafızları Komutanlığı da helikopter ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan sinyal alındığını ve bölgeye askerlerin sevk edildiğini bildirdi.