Dünya İranda binlerce kişinin katıldığı Eminiyi anma töreninde olaylar çıktı Bazı göstericiler polisle çatıştı
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İran'da binlerce kişinin katıldığı Emini'yi anma töreninde olaylar çıktı: Bazı göstericiler polisle çatıştı

İran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin memleketi Sakkız kentinde düzenlenen anma törenine yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı ve törenin ardından güvenlik güçleri ile bazı kişiler arasında çatışma yaşandığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İranda binlerce kişinin katıldığı Eminiyi anma töreninde olaylar çıktı: Bazı göstericiler polisle çatıştı
İran'da binlerce kişinin katıldığı Emini'yi anma töreni sonrası polisle bazı göstericiler çatıştı.

Gözaltına alındıktan sonra vefatı ülke genelinde protestolara yol açan Emini, ölümünün 40. gününde mezarı başında anıldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı törenin güvenlik güçlerinin aldığı önlemler kapsamında yapıldığı ve tören sırasında kalabalığın Kürtçe sloganlar attığı belirtildi.

İnternet bağlantısı kesildi

Bazı haber kaynakları, "Yüzleri maskeli bazı kişilerin orduya ait askeri bir merkeze saldırmayı planladığını ancak törende hazır bulunan bir grup tarafından engellendiğini" yazdı.

Haberde, tören sonrasında "sınırlı sayıda kişinin" Sakkız'ın girişinde polisle "dağınık çatışmalar" yaşadığı ve grubun daha sonra polisin müdahalesiyle dağıldığı ifade edildi. Gerginliğin ardından kentte "güvenlik" gerekçesiyle internet bağlantısının kesildiği aktarıldı.

Yarı resmi Fars haber ajansı ise konuyla ilgili haberinde, "Dönüş yolunda sloganlar atarak bazı lastikleri ve çöp konteynerlerini ateşe veren kalabalığın bir bölümü, Sakkız-Bane Bulvarı'nı trafiğe kapatırken polisle çatıştı. Grup, polisin göz yaşartıcı gazlarla müdahalesiyle dağıtıldı." ifadelerine yer verdi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan net bilgi verilmese de Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü gösterilerde 200'den fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu. Gösterilere katılan binlerce kişi de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Amini'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Amini'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İran'da ahlak polislerinin 'başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltına aldığı ve gözaltı sırasında öldürdüğü' iddia edilen Masha Amini'nin, polisler ile yaşadığı olaydan sonra 'uyarı eğitimleri'ne katılmak üzere geldiği emniyet salonunda birden yere yığıldığı görüntüler yayınlandı.

İran ajansı IRIB'ın aktardığı bilgiye göre, 'Uyarı eğitimleri'nin, uygunsuz davranışlarda bulunanların çağırılıp uyarıldıkları bir sistem olduğu, Amini'nin sokakta polis ile yaşadığı arbedenin ise saç gözükme meselesinden değil, bir erkek ile uygunsuz görüntü oluşturma sebebiyle meydana geldiği aktarıldı.

İran'da ülke genelinde Masha Amini protestoları başlamış ve bu protestolar İslam Cumhuriyeti karşıtlığına dönüşmüştü.

Ülkede protestocu gruplar günler öncesinden halka Mahsa Emini'nin vefatının 40. günü için geniş katılımlı sokak gösterileri çağrısı yapmaya başlamıştı.

Kürdistan eyaletinin Valisi İsmail Zarei Kuşa, Emini'nin ailesinin herhangi bir anma töreni düzenlemeyeceğini, dolayısıyla eyalette bir merasimin de söz konusu olmadığını söylemişti.

Öte yandan Valilik "grip salgını" nedeniyle eyaletteki tüm ilk, orta ve yüksek okulların bir günlüğüne tatil edildiğini duyurmuştu.

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