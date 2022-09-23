İran’da sokaklar savaş alanına döndü: 31 ölü

İran’da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle göz altına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümü sonrası başlayan gösteriler 6’ncı gününe girerken, 2’si güvenlik görevlisi olmak üzere 31 kişi öldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre protestolar, başkent Tahran yanı sıra Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, İsfahan, Urumiye ve daha birçok kente yayıldı. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gece saatlerinde Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd ilçesindeki bir polis karakoluna saldıran göstericiler, karakolu ateşe verdi. Protestocular, Bender Abbas kentindeki bir okulu da kundakladı.

İNTERNETE ERİŞİM KESİLDİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Pedram Pakayin, 61 ambulansın göstericiler tarafından tahrip edildiğini veya yakıldığını açıkladı. Protesto dalgasının genişlemesi üzerine hükümet tarafından sosyal medya ağlarına kısıtlama getirildi. Yetkililer, protestocuları güvenlik güçlerinin vurduğunu yalanlayarak, silahlı muhalifler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Muhalif kaynaklar, gösterilerdeki can kaybının çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesinde gösterilerle ilgili yayınlanan haberde, polis ve güvenlik güçlerine, “suçlulara asla taviz vermemeleri” çağrısında bulunuldu.

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OYNAT 00:56 İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Amini'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı İran'da ahlak polislerinin 'başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltına aldığı ve gözaltı sırasında öldürdüğü' iddia edilen Masha Amini'nin, polisler ile yaşadığı olaydan sonra 'uyarı eğitimleri'ne katılmak üzere geldiği emniyet salonunda birden yere yığıldığı görüntüler yayınlandı.



İran ajansı IRIB'ın aktardığı bilgiye göre, 'Uyarı eğitimleri'nin, uygunsuz davranışlarda bulunanların çağırılıp uyarıldıkları bir sistem olduğu, Amini'nin sokakta polis ile yaşadığı arbedenin ise saç gözükme meselesinden değil, bir erkek ile uygunsuz görüntü oluşturma sebebiyle meydana geldiği aktarıldı.



İran'da ülke genelinde Masha Amini protestoları başlamış ve bu protestolar İslam Cumhuriyeti karşıtlığına dönüşmüştü. BiP'te paylaş

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