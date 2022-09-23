Dünya İranda sokaklar savaş alanına döndü 31 ölü
ASYA

İran’da sokaklar savaş alanına döndü: 31 ölü

İran’da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini’nin (22) ölümü sonrası başlayan gösteriler yayılıyor. Tahran, Tebriz, Meşhed, Kirman, İsfahan, Urumiye ve daha birçok kentte göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. 2’si güvenlik görevlisi 31 kişi öldü. Bir karakol ateşe verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İran’da sokaklar savaş alanına döndü: 31 ölü
İran'da birçok kentte göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

İran’da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle göz altına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümü sonrası başlayan gösteriler 6’ncı gününe girerken, 2’si güvenlik görevlisi olmak üzere 31 kişi öldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre protestolar, başkent Tahran yanı sıra Senendec, Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman, Yezd, Reşt, Bender Abbas, İsfahan, Urumiye ve daha birçok kente yayıldı. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gece saatlerinde Kuzey Horasan eyaletine bağlı Bucnurd ilçesindeki bir polis karakoluna saldıran göstericiler, karakolu ateşe verdi. Protestocular, Bender Abbas kentindeki bir okulu da kundakladı.

İNTERNETE ERİŞİM KESİLDİ

  • Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Pedram Pakayin, 61 ambulansın göstericiler tarafından tahrip edildiğini veya yakıldığını açıkladı. Protesto dalgasının genişlemesi üzerine hükümet tarafından sosyal medya ağlarına kısıtlama getirildi. Yetkililer, protestocuları güvenlik güçlerinin vurduğunu yalanlayarak, silahlı muhalifler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

Muhalif kaynaklar, gösterilerdeki can kaybının çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen Keyhan gazetesinde gösterilerle ilgili yayınlanan haberde, polis ve güvenlik güçlerine, “suçlulara asla taviz vermemeleri” çağrısında bulunuldu.

İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Amini'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:56
İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Amini'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İran'da ahlak polislerinin 'başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltına aldığı ve gözaltı sırasında öldürdüğü' iddia edilen Masha Amini'nin, polisler ile yaşadığı olaydan sonra 'uyarı eğitimleri'ne katılmak üzere geldiği emniyet salonunda birden yere yığıldığı görüntüler yayınlandı.

İran ajansı IRIB'ın aktardığı bilgiye göre, 'Uyarı eğitimleri'nin, uygunsuz davranışlarda bulunanların çağırılıp uyarıldıkları bir sistem olduğu, Amini'nin sokakta polis ile yaşadığı arbedenin ise saç gözükme meselesinden değil, bir erkek ile uygunsuz görüntü oluşturma sebebiyle meydana geldiği aktarıldı.

İran'da ülke genelinde Masha Amini protestoları başlamış ve bu protestolar İslam Cumhuriyeti karşıtlığına dönüşmüştü.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
FOTOĞRAF 9
Title
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.

Title
Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.

Title
Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var

Title
İran resmi haber ajansı, başkent Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10'un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.

Title
Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.

Title
Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

Title
Tahran'da da eylemler gece yarısına kadar sürdü.

Title
Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
Title
Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt'in saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.

İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.


Beraberlikle B ligine çıktık

Beraberlikle 'B' ligine çıktık

​Kaosa dönüşen Lüksemburg maçını İsmail Yüksek kurtardı.
Başakşehirde hatalar zinciri:Milli Takım ilk gollerini yedi

Başakşehir'de hatalar zinciri:
Milli Takım ilk gollerini yedi

Ay-Yıldızlılar Uluslar Ligi'nde ilk defa kalesinde gol gördü.
Taraftarlar çakmak attı

Taraftarlar
çakmak attı

​Stefan Kuntz'a Lüksemburg maçında büyük tepki.

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

​Ülke çapında dereceye giren gençlerin hediyeleri Başkan Avcı'dan...

​İşte TOGG'un tahmini fiyat aralığı

​Nüfusu 11 milyondan fazla azalacak.

​İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi.

​İstanbul'da beliren çift gökkuşağı kartpostallık görüntü oluşturdu.

Putin kısmi seferberlik ilan etti, Rusya'dan Antalya'ya akın başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.