Dünya İranda kripto para operasyonu 19 bin cihaza el konuldu
ORTADOĞU

İran'da kripto para operasyonu: 19 bin cihaza el konuldu

İran'da yaygın elektrik kesintilerinin sebebi olarak gösterilen yasa dışı kripto para madenciliği çiftliklerine yönelik son 20 günde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 19 bin madencilik cihazına el konulduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
İranda kripto para madenciliği için kullanılan 19 bin cihaza el konuldu
Foto/arşiv

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Polis Teşkilatı Sözcüsü Mehdi Haciyan, konuyla ilgili açıklamasında, "Polis Teşkilatı, yaygın elektrik kesintilerinin ardından izinsiz kripto para madenciliği çiftlikleriyle mücadele için özel bir planı uygulamaya koydu." dedi.

Bu kapsamda ülke genelinde izinsiz kripto para çiftliklerine operasyonlar düzenlendiğini aktaran Haciyan, "Polis Teşkilatı, bu operasyonlarda son 20 gün içinde yaklaşık 19 bin madencilik cihazına el koydu." bilgisini verdi.

Elektrik kesintileri protestolara yol açmıştı

İran'da yaz aylarında elektrik tüketiminin artması nedeniyle neredeyse her yıl yaşanan elektrik kesintileri bu yıl yaygın kesintilere dönüşmüştü. İranlı yetkililer, önce ülkedeki kripto para üretim tesislerinin elektrik kesintilerinin kaynağı olduğunu açıklamıştı.

Dünyada en çok kripto para üretiminin yapıldığı ülkelerden İran'da, kripto para madenciliği faaliyetleri 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla 22 Eylül'e kadar askıya alınmış, ülkedeki kripto para madenciliği çiftlikleri kapatılmıştı.

Buna rağmen yaygın elektrik kesintileri devam edince 5 Temmuz'da bazı kentlerde protesto gösterileri düzenlenmişti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde bazı protestolar sırasında rejim karşıtı sloganlar atıldığı görülmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülke genelinde meydana gelen kesintiler nedeniyle halktan özür dilemişti.

Ülkede 20 Haziran'da Buşehr kentindeki nükleer santralin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu. Santraldeki faaliyetlerin, ülkedeki elektrik sıkıntısı nedeniyle durdurulmuş olabileceğine dair iddialar bazı medya organlarında yer almıştı.

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