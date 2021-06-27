Kripto para dünyasında önemli gelişme: Süre verildi Binance operasyonlarını durduruyor

Kripto para piyasası çılgınlığının doruk yaptığı son dönemlerde ülkelerdeki düzenleyiciler de harekete geçmiş durumda. En son atak ise İngiltere’den geldi. İngiltere Mali Denetim Otoritesi (FCA), kripto para borsası Binance ‘dan düzenlenmiş tüm faaliyetleri derhal durdurmasını istedi.

"Faaliyette bulunmasına izin verilmeyek"

Bloomberg'in haberine göre; Mali Denetim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada borsanın FCA’nın önceden yazılı izni olmadan düzenlenmiş herhangi bir faaliyette bulunmasına izin verilmeyeceğini belirtildi. Açıklamada şu ifadeler eyer verildi: "FCA tarafından zorunlu tutulan şartlar nedeniyle, Binance Markets Limited’in şu anda FCA’nın önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir düzenlenmiş faaliyette bulunmasına izin verilmemektedir. Binance Group’taki başka hiçbir kuruluş, Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş faaliyet yürütmek için herhangi bir Birleşik Krallık yetkilendirmesine, kaydına veya lisansına sahip değildir.

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Yapılan açıklamada ayrıca genel olarak kripto paralara yapılan yatırımlarda da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Kuruluşa çarşamba akşamına kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için süre tanındı. Binance, ayrıca internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında artık İngiltere'de faaliyette bulunmayacağını duyurmak zorunda olacak.

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