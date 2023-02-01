İran'da veliler hava kirliliği ve gaz tasarrufu gibi gerekçelerle okulların kapatılmasına tepkili

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İran
İran’da başta Tahran olmak üzere birçok eyalette hava kirliliği, soğuk hava ve gaz tasarrufu gibi gerekçelerle okulların sık sık tatil edilip uzaktan eğitime geçilmesine veliler tepki gösteriyor.
İran genelinde özellikle kış aylarında hava kirliliği endeksi yüksek düzeyde seyrediyor. Ayrıca bazı eyaletlerde zaman zaman gaz sıkıntısı yaşanıyor. Yetkililer, bu nedenlerle son dönemde sık sık okulları kapatarak çevrim içi eğitime geçme kararı alıyor. Ancak bu da başka sorunları beraberinde getiriyor.
Uzaktan eğitim sebebiyle öğrencilerin hem okula adaptasyonda sıkıntı yaşadığını hem de verimli eğitim alamadığını belirten ebeveynler yetkililerden kalıcı çözümler bekliyor.
Başkent Tahran'daki veliler, okulların sık sık kapatılmasına tepki gösterdi.
Çeşitli gerekçelerle uzaktan eğitime geçilmesinden şikayet eden Parsa Şafakniya, önce Kovid-19 salgını şimdi de hava kirliliği ve soğuk hava nedeniyle çocukların derslerinden geri kaldığını söyledi.
Şafakniya, okullar tatil olsa da olmasa da çocuklarının şehirde yaşadığını ve her durumda hava kirliliğinden etkilendiğini, dolayısıyla uzaktan eğitimin çözüm olmadığını belirtti.
Hava kirliliği, soğuk hava, gaz tasarrufu gibi sebeplerle tatil istemediklerini vurgulayan Şafakniya, sorumluların bu konuda kalıcı çözüm üretmeleri gerektiğini ifade etti.
Çevrim içi eğitimde çocukların odaklanma sorunu yaşadığını aktaran Dehkan, ders boyunca bir ebeveynin çocuğa eşlik etmesi gerektiğini, bunun da işlerini zorlaştırdığını söyledi.
Anaokulu öğrencisi velisi İhsan Abbasi de gaz sıkıntısı veya hava kirliliği nedeniyle okulların kapatılmasının tüm veli ve öğrencilerin alışkanlıklarını bozduğunu ifade etti.
Daha iyi bir eğitim alması için çocuğunu özel okula yazdırdığını kaydeden Abbasi, tatiller nedeniyle bir istikrar yakalayamadıklarını söyledi.