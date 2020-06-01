Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İrandan Venezuelaya yeni petrol sevkiyatı açıklaması
AMERİKA

İran'dan Venezuela'ya yeni petrol sevkiyatı açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Venezuela hükümetinin talep etmesi durumunda bu ülkeye yeni petrol sevkiyatı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv
  • Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Musevi, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği 5 petrol tankeri ve Güney Kore'nin Tahran yönetimine borcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran ve Venezuela devletlerinin yaptırıma tabi olmadığını savunan Musevi, "İran'a göre yapılan meşru bir ticarettir. İran ile Venezuela'nın özgürce ticaret yapma hakları vardır. İran, uzaklarda bile haklarını koruyacağını gösterdi. Bu durum güçlü bir şekilde devam edecektir. Venezuela hükümeti yeni sevkiyat talebinde bulunursa göndeririz." ifadelerini kullandı.

İran'ın Güney Kore'de 7 milyar doları var

Musevi, Güney Kore'nin İran'a gönderdiği 500 bin dolarlık sağlık malzemeleriyle ilgili olarak da Seul yönetimini ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarına uymakla eleştirdi.

  • Güney Kore yetkilileri ile yaptırımlara ilişkin 2 sene müzakere yaptıklarını ancak Seul yönetiminin ABD'nin cevabını beklediğini ileri süren Musevi, "İran'ın Güney Kore'de 7 milyar doları var. Bu paranın ülkemize ödenmesi gerekiyor fakat onlar bu konuda ihmalkar davranıyor ve sürekli ertelemeye gidiyor." diye konuştu.

Musevi, ABD'deki gösterilere İran, Rusya ve Çin'in müdahale ettiği yönündeki iddialarla ilgili olarak da "ABD'nin iç işlerine yönelik her türlü müdahaleyi reddediyoruz fakat meydana gelen olaylarla ilgili endişe ve üzüntülerimizi paylaşmıyoruz." dedi.

Venezuela ile İran arasındaki ticarete karşı çıkan ABD'nin tankerlere müdahale edeceği iddiası

İran devlet televizyonu, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli, toplam 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu.

AA
İran, sevkiyat konusunda kararlı.

Önlemler masaya yatırıldı

Venezuela Donanmasının Twitter hesabından 29 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Faxon isimli dördüncü petrol yüklü tankerin ülkenin kara sularına sorunsuz bir şekilde girdiği bilgisi paylaşılmıştı.

  • Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan beş tanker Venezuela'ya gönderilmişti.

Hafter saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti
DÜNYA
Hafter saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını söylemişti.

  • Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken Karacas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerleri koruyacağını duyurmuştu.

ABD, nisan ayında Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti.

Abone Ol Google News
Yakınından geçmeyin

Yakınından geçmeyin

​39 derece ateşi çıktı polis caddede yürüyenleri uyardı.
İkinci dalga kontrol altına alındı

İkinci dalga kontrol altına alındı

​Kentte 10 gündür yeni koronavirüs vakası görülmüyor.
PTTde yeni dönem

PTT'de yeni dönem

​ATM'lerden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı.
22 Haziran'da dağıtılacak

22 Haziran'da dağıtılacak

​LGS'de iki yeni önlem daha alındı.
Konutta<br>30 bin TL'lik avantaj

Konutta
30 bin TL'lik avantaj

​Konut kredi faizleri en düşük seviyelere indi.
Ödemeler başlıyor

Ödemeler başlıyor

Selçuk'tan işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği açıklaması.
İlk uçuş<br>gerçekleşti

İlk uçuş
gerçekleşti

​THY ilk seferini İstanbul'dan Ankara'ya yaptı.
12 ev<br> karantinaya alındı

12 ev
karantinaya alındı

Geçmiş bayram kutlamasına giden şahsın testi pozitif çıktı.
Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

Korona ile beraber, hayata ve ekonomiye devam

​Prof. Dr. Ömer Bolat'ın kaleminden yeni normal hayat.
Dört kredi<br>paketi açıklandı

Dört kredi
paketi açıklandı

Konut, taşıt, tatil ve mobilya için hazırlandı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Ağzında jiletle polislere saldırmış

Ağzında jiletle polislere saldırmış

Atakan Arslan'ı şehit eden zanlıdan hain tuzak.
Türk bilim<br> insanı tarih verdi

Türk bilim
insanı tarih verdi

Almanya'da koronavirüs aşı çalışmaları yapıyor.
Yeni bir<br>döneme geçiliyor

Yeni bir
döneme geçiliyor

​Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı..
İslam'ı seçtiler

İslam'ı seçtiler

Önce kendi sonra nişanlısı Müslüman oldu.
İran vermeyi reddetti

İran vermeyi reddetti

​Ukrayna uçağını füzeyle düşürmüşlerdi.
Brezilya futbolunu <br>sarsan haber

Brezilya futbolunu
sarsan haber

​Aynı takımdan 16 futbolcunun testi pozitif çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.