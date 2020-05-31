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Dünya Hafter saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti
AFRİKA

Hafter saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter’e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'a roket saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Roketlerin başkent Trablus’un Suk es-Sulesa bölgesindeki sivil yerleşim alanına düştüğünü ifade eden Haşimi, saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haşimi, yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Geçen ocak ayından bu yana özellikle de başkent Trablus’un, Ayn Zara, Suk Cuma ve Hallatat gibi bölgelerindeki yaşam alanlarına yüzlerce roket atan Hafter milisleri onlarca sivili hayattan koparmış yüzlercesinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Özellikle de mayısın ilk haftasında Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, en az 30 sivil yaralanmıştı.

Hafter'den 'DEAŞ usulü' tuzak
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Hafter'den 'DEAŞ usulü' tuzak
Libya'da hükümet tarafından başlatılan 'Barış Fırtınası' operasyonu nedeniyle çekilmek zorunda kalan Hafter'e bağlı milisler, bırakmak zorunda kaldıkları bölgelerden ayrılırken evlere el yapımı patlayıcı tuzaklıyor. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin çok sayıda sivilin ölmesine neden olan patlayıcılardan binlercesini Trablus'un güneyinde yerleştirdiği belirtilirken güvenlik uzmanları bu yöntemin terör örgütü DEAŞ tarafından uygulandığına da dikkati çekiyor.


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