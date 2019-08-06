Dünya İranın güdümlü bombaları Yasin Balaban ve Kaim
ORTADOĞU

İran'ın güdümlü bombaları tanıtıldı

İran'ın güdümlü bombaları: Yasin Balaban ve Kaim

İran, 'Yasin', 'Balaban' ve 'Kaim' adını verdiği nokta vuruşu yapan güdümlü bombaları tanıttı. Balaban'ın katlanabilir kanatlarla donatıldığını ve bunun da menzilini arttırabildiğini belirten İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatami, Yasin'in de güdümlü bombalardan biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Tuğgeneral, Kaim'in de hareketli hedefleri vurmak üzere tasarlandığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Güdümlü bombalar.
Güdümlü bombalar.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami’nin katıldığı bir törende, 'Yasin', 'Balaban' ve 'Kaim' adlı güdümlü bombalar tanıtıldı.
  • İran haber ajansı Fars News’te yer alan habere göre, 22 Ağustos İran Savunma Sanayi Günü öncesi 'nokta vuruşu yapan güdümlü bombalar' Hatami’nin katıldığı bir törende tanıtıldı.

Törende konuşma yapan Hatami, Balaban’ın katlanabilir kanatlarla donatıldığını ve bunun da menzilini arttırabildiğini belirterek; Yasin’in de güdümlü bombalardan biri olduğunu vurgulayarak, 50 kilometreden de hedefine tam isabet gerçekleştirdiğini aktardı. Ayrıca, Hatami, Kaim’in de hareketli hedefleri vurmak üzere tasarlandığını ifade etti.

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