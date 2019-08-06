İran'ın güdümlü bombaları tanıtıldı İran'ın güdümlü bombaları: Yasin Balaban ve Kaim İran, 'Yasin', 'Balaban' ve 'Kaim' adını verdiği nokta vuruşu yapan güdümlü bombaları tanıttı. Balaban'ın katlanabilir kanatlarla donatıldığını ve bunun da menzilini arttırabildiğini belirten İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatami, Yasin'in de güdümlü bombalardan biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Tuğgeneral, Kaim'in de hareketli hedefleri vurmak üzere tasarlandığını açıkladı.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2019, 16:28 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019, 16:39 DHA