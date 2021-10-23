Dünya İranın Doğu Azerbaycan valisine tokatlı saldırı
ORTADOĞU

İran’ın Doğu Azerbaycan valisine tokatlı saldırı

İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yeni valisi Zeynelabidin Hürrem Rezevi’ye devir teslim töreni sırasında konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tokat atıldı. Saldırgan salondakilerin araya girmesiyle dışarı çıkarılırken, Rezevi, olay sonrası yaptığı açıklamada, şikayetçi olmayacağını ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İranlı Vali Rezevi’ye tören sırasında tokatlı saldırı
İran’ın Doğu Azerbaycan Valisi Rezevi’ye tören sırasında tokatlı saldırı

İran’da Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yeni valisi Zeynelabidin Hürrem Rezevi, devir teslim töreni sırasında konuşma yaparken tokatlı saldırıya uğradı.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’nin de katıldığı törende kürsüye gelen kimliği belirsiz bir kişi, Rezevi’ye tokat attı. Rezevi saldırının etkisiyle geri çekilirken, aralarında itişme de yaşandı. Saniyeler sonra salondakilerin araya girmesiyle saldırgan dışarı çıkarıldı.

İran’ın Doğu Azerbaycan valisine tokatlı saldırı
OYNAT 00:37
İran’ın Doğu Azerbaycan valisine tokatlı saldırı
İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin yeni valisi Zeynelabidin Hürrem Rezevi'ye devir teslim töreni sırasında konuşma yaptığı sırada kürsüye gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından tokat atıldı.

Eski Devrim Muhafızları komutanı olan Hürrem Rezevi, olay sonrası yaptığı açıklamada, şikayetçi olmayacağını ifade etti.

Alman Bild gazetesinden tepki çeken Erdoğan manşeti: Tamamen kendini kaybediyor
DÜNYA
Alman Bild gazetesinden tepki çeken Erdoğan manşeti: Tamamen kendini kaybediyor

BM'nin yardım paraları Esed'e gitti
DÜNYA
BM'nin yardım paraları Esed'e gitti

Suriye'den sonra Irak ve İran sınırına da duvar örülüyor
GÜNDEM
Suriye'den sonra Irak ve İran sınırına da duvar örülüyor
İranlı valiyetokatlı saldırı

İranlı valiye
tokatlı saldırı

​Saldırganı salondakiler dışarı çıkardı.
Sözlü izin aldıtazminatsız kovuldu

Sözlü izin aldı
tazminatsız kovuldu

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Eskişehire52 yeni fabrika

Cumhurbaşkanı Erdoğan OSB müjdesi verdi.

Erdoğan: Afrika'daki kanlı ve katliamcı geçmişleriyle yüzleşmek istemeyenleri biz muhatap almıyoruz.

Sıcaklık 10 derece düşecek

Sıcaklık 10 derece düşecek

​Meteorolojiden soğuk hava ve yağmur uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.