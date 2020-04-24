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Dünya İranlı vekil Sistan ve Belucistan halkının yüzde 74ü açlık sınırının altında yaşıyor
ORTADOĞU

İranlı vekil: Sistan ve Belucistan halkının yüzde 74'ü açlık sınırının altında yaşıyor

İran Meclisi 10. Dönem Zahedan Milletvekili Alim Yarmuhammedi, Sistan ve Beluçistan eyaletinde halkın yüzde 74'ünün açlık sınırının altında yaşadığını ve sürekli bir işlerinin olmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
İran parlamentosu.
İran parlamentosu.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Yarmuhammedi, yaklaşık 3 milyon nüfuslu eyalette halkın yaşadığı maddi sorunlara ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karşılaştıkları zorluklara dikkati çekti.

"KORONAVİRÜSE RAĞMEN ÇALIŞMAYA ARA VEREMEDİLER"

Yarmuhammedi, "Sistan ve Beluçistan halkının yüzde 74'ü açlık sınırının altında yaşıyor ve sürekli bir işleri de yok. Çoğunluğu günübirlik işlerde çalışıp, günlük ücret alıyor. Bu nedenle, onlar Kovid-19'un zirveye ulaştığı dönemde dahi çalışmalarına ara veremediler." ifadelerini kullandı.

Eyalette salgına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısının sınırlı olduğunu ama hükümetin bazı işletmelerin faaliyetlerine devam edebileceği yönündeki izninden sonra salgına yakalanan kişi sayısında artış yaşandığını söyleyen İranlı Milletvekili, şunları kaydetti:

  • "Eğer hükümet Sistan ve Beluçistan'da daimi bir işe sahip olmayanları desteklemek için hazırlık yapsaydı biz bugün, halkın Kovid-19'a yakalanmasına şahit olmayacaktık."

Yarmuhammedi, İran hükümetininin eyalette salgından zarar gören kesimleri destekleme konusunda da başarılı olamadığını vurguladı.

"İLGİSİZLİĞİN KÖKLERİ DEVRİM ÖNCESİNE GİDİYOR"

Bölgede halkın yüzde 70'inin telekomünikasyon ağlarına erişim imkanının olmadığına dikkati çeken Yarmuhammedi, "Ne yazık ki bu ilgisizliğin kökleri devrim öncesine kadar gidiyor." diye konuştu.

Yarmuhammedi, Sistan ve Beluçistan'daki fakirlik probleminin çözülmesi için hükümetin bölgeye özel bir ilgi göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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