Dünya İş adamının eşini öldürme planını tetikçi engelledi
AVRUPA

İş adamının eşini öldürme planını tetikçi engelledi

Almanya’da yaşayan bir iş adamının boşanma aşamasında olduğu eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu haberi üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2’si ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi IHA
4 şüpheliden 2'si tutuklandı
4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Almanya’da yaşayan iş adamı Kadir A., iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi D.C.A.’yı mal paylaşımındaki anlaşmazlıktan dolayı öldürtmek istedi. Eşini öldürtmek isteyen Kadir A., bunun için Türkiye’de kiralık katillerle anlaştı. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Muş ve Giresun’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda D.C.A.’nın Almanya’da bulunan eski eşinin azmettirdiği anlaşılan S.D., H.A., T.Ç. ve K.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık sorguları tamamlanan 4 şüpheli, tutuklama talebiyle Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

"Karısının fotoğraflarını çekmemi istedi"

  • Şüpheli S.D., “Ben müştekiyi öldürmek için herhangi bir plan yapmadım. Sadece kocası benden müştekinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Bu yüzden çektim, boşanma davası için kullanacakmış. Daha sonra müştekinin kocası benden müştekiyi öldürmemi istedi ancak ben kabul etmedim. Sonrasında bayana mesaj atarak kendisini uyardım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

Şüpheli T.Ç. ise, müştekinin öldürülmesini planlanması olayına dahil olmadığını belirterek, tutuksuz yargılanmayı talep etti.

"Öldürülmesi planına hiç dahil olmadım"

Şüphelilerden H.A., “Ben müştekinin öldürülmesi planına hiç dahil olmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. K.B. de, “Ben müştekinin öldürülmesinin planlanması olayına dahil olmadım” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Şüphelilerin kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimalini göz önünde bulunduran mahkeme, S.D. ve T.Ç.’yi “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi. Şüphelilerden H.A. ve K.B. ise, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
DÜNYA
Fransa'nın başkenti Paris'te Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
Milyonlukyatırımda sona doğru

Milyonluk
yatırımda sona doğru

​Volkswagen'in Akyurt'taki arazisi Münferit Yatırım Yeri olarak ilan edildi.
Kadıköyü sessizliğe boğan gol

Kadıköy'ü sessizliğe boğan gol

​7. hafta mücadelesinin canlı anlatımı için tıklayın.
Diyarbakırdaterör operasyonu

Diyarbakır'da
terör operasyonu

Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Taşınıyor

Taşınıyor

​Cerrahpaşa Çocuk Acil yeni yapılan 13 prefabrik binaya taşınacak.
'Kılıçdaroğlu'nun <br>dokunulmazlığı kaldırılmalı

'Kılıçdaroğlu'nun
dokunulmazlığı kaldırılmalı

​MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar.
Erdoğan Külliye Kütüphanesinde

Erdoğan Külliye Kütüphanesinde

Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak.

Kezzaplı komşuya<br>10 yıl hapis

Kezzaplı komşuya
10 yıl hapis

​3'ü çocuk 6 kişiyi yakmıştı, mahkemeden ağlayarak çıktı.
Kimse kusura bakmasın

Kimse kusura bakmasın

​Bakan Soylu çakar düzenlemesi ile ilgili son noktayı koydu.
Eylemlerde maske yasaklandı

Eylemlerde maske yasaklandı

Hong Kong'da şiddet artıyor.
Tahliyesine<br>karar verildi

Tahliyesine
karar verildi

AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.
Avcılar 'ağır hasarlı'

Avcılar 'ağır hasarlı'

​Belediye 'yıkmayı unuttuk' dedi, gözler ağır hasarlı binalara çevrildi.
Yunan 'gövde gösterisinde' çuvalladı

Yunan 'gövde gösterisinde' çuvalladı

​Savaş gemisi karaya oturunca ülkenin en büyük tatbikatı iptal oldu.
Sürpriz bir deprem

Sürpriz bir deprem

Üniversiteden İstanbul depremi için çarpıcı rapor.
Dışarıdan izledi

Dışarıdan izledi

​F.Bahçeli futbolcunun görüntüsü taraftarı üzdü.
450 milyon lira ek ödenek

450 milyon lira ek ödenek

​Bakan Selçuk'tan üniversite hastanelerine ödeme müjdesi.
Talepler arttı

Talepler arttı

​Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.