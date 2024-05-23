24 Mayıs 2024 Cuma İstanbul namaz vakitleri
24 Mayıs 2024 Cuma İstanbul ezan saatleri
- İmsak: 03:40
- Güneş: 05:32
- Öğle: 13:06
- İkindi: 17:03
- Akşam: 20:20
- Yatsı: 22:14
24 Mayıs 2024 Cuma Ankara namaz vakitleri
24 Mayıs 2024 Cuma Ankara ezan saatleri
İmsak: 03:31
Güneş: 05:19
Öğle: 12:50
İkindi: 16:46
Akşam: 20:12
Yatsı: 21:52
24 Mayıs 2024 Cuma İzmir namaz vakitleri
24 Mayıs 2024 Cuma İzmir ezan saatleri
İmsak: 04:03
Güneş: 05:46
Öğle: 13:13
İkindi: 17:06
Akşam: 20:30
Yatsı: 22:06
24 Mayıs 2024 Cuma Antalya namaz vakitleri
24 Mayıs 2024 Cuma Antalya ezan saatleri
İmsak: 03:57
Güneş: 05:36
Öğle: 12:59
İkindi: 16:49
Akşam: 20:12
Yatsı: 21:44
24 Mayıs 2024 Cuma Bursa namaz vakitleri
24 Mayıs 2024 Cuma Bursa ezan saatleri
İmsak: 03:45
Güneş: 05:34
Öğle: 13:06
İkindi: 17:02
Akşam: 20:28
Yatsı: 22:08
Namaz vakitleri nelerdir?
Namaz vakitleri, şunlardır:
Sabah namazı vakti: Güneşin doğmasından 50 dakika sonra başlar ve güneşin tepede olduğu zamana kadar devam eder.
Öğle namazı vakti: Güneş tam tepede olduğu andan itibaren başlar ve güneş batıya doğru eğilmeye başladığı zamana kadar devam eder.
İkindi namazı vakti: Güneş batıya doğru eğilmeye başladığı andan itibaren başlar ve güneşin tam batışına kadar devam eder.
Akşam namazı vakti: Güneş tam battıktan sonra başlar ve yatsı namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Yatsı namazı vakti: Akşam namazı vakti girdikten sonra başlar ve sabah namazı vakti girinceye kadar devam eder.
Namazın önemi
- Namaz, İslam'ın beş şartından biri olduğu için çok önemlidir. Namaz, Allah'a karşı sevgi, saygı ve bağlılığın gösterildiği bir ibadettir.
- Namaz, insanın ruhunu ve kalbini arındırır. Namaz, insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve iyiliğe yönlendirir. Namaz, insanı Allah'a yakınlaştırır ve onunla bir olma duygusunu yaşatır.
- Namaz, Müslümanlar için önemli bir ibadet olduğu kadar, toplum için de önemli bir sosyal bağdır. Namaz, insanları bir araya getirir ve birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir.
Namazın faydaları
Namazın faydaları şunlardır:
- Ruh ve beden sağlığını korur.
- Kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır.
- İnsanı Allah'a yakınlaştırır.
- Birlik ve beraberliği güçlendirir.
- Kişisel gelişimi destekler.
- Psikolojik olarak rahatlatır.