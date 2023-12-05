Namaz, İslam'ın en önemli ibadettir. Namaz, kişinin Allah'a yakınlaşmasını, günahlarından arınma ve ahlakını geliştirmesini sağlar. Namaz, kişinin Allah'a teslimiyetini ve bağlılığını ifade eder. Kısa namaz sureleri ile Müslümanlar beş vakit namazlarını eda etmeyi daha çok tercih eder. Çünkü namaz sureleri hem okunması hem de ezberlemesi oldukça kolay kısa surelerdir. Haberimizin detaylarında

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