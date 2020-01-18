İşgal 2019’da genişledi

YIKIMLARDA YÜZDE 44 ARTIŞ

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te, Filistinlilere ait evleri yıkarak işgalini genişletmeyi sürdürüyor. İnsan hakları grubu Ir Amim’e göre, işgalci İsrail makamları 2019’da Filistinlilere ait 104 evi yıktı. Bu rakam 2018’de 72’ydi. Bu da yıkımların yüzde 44 arttığı anlamına geliyor. Ir Amim araştırmacısı Aviv Tatarsky tarafından kaleme alınan rapora göre, kent genelinde inşa edilen evlerin ise sadece yüzde 7’sinin Filistinlilerin yaşadığı mahallelerde yapılmasına izin verildi.

Filistinlilere ruhsat vermiyor

İsrail, yıkılan evlerin yasa dışı olarak inşa edildiğini ve yıkımların mahkeme kararıyla uygulandığını öne sürüyor. Ancak Filistinliler, İsrail’in kendilerine inşaat ruhsatı vermediğini ve bu durumun ciddi konut krizine yol açtığını ifade ediyor. Kudüs şehir yönetiminden yapılan açıklamada ise, kentteki tüm icrai faaliyetlerin yasalara uygun olarak yürütüldüğü iddia edildi. Uluslararası yasalara göre, Doğu Kudüs, Filistin topraklarının parçası kabul ediliyor.

Aksa'ya sabah baskını

Fotoğraf: Arşiv

İsrail polisi, dün sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı basarak cemaate saldırdı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli, İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkat çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa’da kıldı. Filistinliler, namazın ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde Harem-i Şerif’in avlusunda yürüdü. Bu sırada Mescid-i Aksa’yı basan çok sayıda İsrail polisi, cemaate saldırarak, bazılarını darbetti. İsrail güçleri, daha sonra Mescid-i Aksa’da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardı. Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Bugünkü sabah namazında Kudüs’teki ‘Tapınak Tepesi’nde’ (Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya verdiği isim) toplanan çok sayıda kişi rahatsızlığa neden oldu ve ulusal sloganlar attı. Polis de rahatsızlık verenleri dağıttı” ifadelerine yer verildi.