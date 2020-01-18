Dünya İşgal 2019da genişledi
ORTADOĞU

İşgal 2019’da genişledi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ev inşası için ruhsat vermeyen İsrail, Filistinlilere ait evleri yıkarak işgali genişletiyor. İşgalci yönetim, yıkımların yasal olduğunu öne sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

YIKIMLARDA YÜZDE 44 ARTIŞ

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te, Filistinlilere ait evleri yıkarak işgalini genişletmeyi sürdürüyor. İnsan hakları grubu Ir Amim’e göre, işgalci İsrail makamları 2019’da Filistinlilere ait 104 evi yıktı. Bu rakam 2018’de 72’ydi. Bu da yıkımların yüzde 44 arttığı anlamına geliyor. Ir Amim araştırmacısı Aviv Tatarsky tarafından kaleme alınan rapora göre, kent genelinde inşa edilen evlerin ise sadece yüzde 7’sinin Filistinlilerin yaşadığı mahallelerde yapılmasına izin verildi.

Filistinlilere ruhsat vermiyor

İsrail, yıkılan evlerin yasa dışı olarak inşa edildiğini ve yıkımların mahkeme kararıyla uygulandığını öne sürüyor. Ancak Filistinliler, İsrail’in kendilerine inşaat ruhsatı vermediğini ve bu durumun ciddi konut krizine yol açtığını ifade ediyor. Kudüs şehir yönetiminden yapılan açıklamada ise, kentteki tüm icrai faaliyetlerin yasalara uygun olarak yürütüldüğü iddia edildi. Uluslararası yasalara göre, Doğu Kudüs, Filistin topraklarının parçası kabul ediliyor.

Aksa'ya sabah baskını

Fotoğraf: Arşiv
  • İsrail polisi, dün sabah namazı sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı basarak cemaate saldırdı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda Filistinli, İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanlara yönelik ihlallerine dikkat çekmek için sabah namazını Mescid-i Aksa’da kıldı. Filistinliler, namazın ardından tekbir ve sloganlar eşliğinde Harem-i Şerif’in avlusunda yürüdü. Bu sırada Mescid-i Aksa’yı basan çok sayıda İsrail polisi, cemaate saldırarak, bazılarını darbetti. İsrail güçleri, daha sonra Mescid-i Aksa’da bulunan cemaati zorla dışarı çıkardı. Öte yandan İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Bugünkü sabah namazında Kudüs’teki ‘Tapınak Tepesi’nde’ (Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya verdiği isim) toplanan çok sayıda kişi rahatsızlığa neden oldu ve ulusal sloganlar attı. Polis de rahatsızlık verenleri dağıttı” ifadelerine yer verildi.

Kudüs nerede? Kudüs'ün anlamı önemi nedir?
ÖZGÜN
Kudüs nerede? Kudüs'ün anlamı önemi nedir?

Rusya ve İran İdlibi yakıyor

Rusya ve İran İdlib'i yakıyor

​Putin ve Hamaney, Suriye'de bebek öldürmeye devam ediyor.
Atinadan ABye şantaj

Atina'dan AB'ye şantaj

​AB'deki hiçbir anlaşma ve çözüme onay vermeyecekler.
CHPdencemevi istismarı

CHP'den
cemevi istismarı

​CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri Alevi vatandaşları kışkırtmaya çalışıyor.
Onbinler uğurladı

Onbinler uğurladı

​PKK terör örgütüne ve hain teröristlere lanet yağdı.
FETÖ'den<br>dosyası varmış

FETÖ'den
dosyası varmış

​İyidil'i tahliye eden hakim 2008 yılında HSK'ya şikayet edilmiş.
Karne sevinci

Karne sevinci
Karanlık adam

Karanlık adam

​Ortadoğu'da yaşanan her savaş, darbe ve işkencede parmağı var.
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

​GATA'da tedavi gören Rahşan Ecevit, 97 yaşındaydı.
Minik Ayşe'den Kur'an tilaveti

Minik Ayşe'den Kur'an tilaveti

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, İdlib'den paylaştı.
Son 'drift'ini yaptı

Son 'drift'ini yaptı

​Polis peşine düştü: 2035 yılına kadar ehliyetine el koydu
179 terörist sınır dışı

179 terörist sınır dışı

​İçişleri Bakanlığı, yancı teröristlerin ülkelerine iade edildiğini açıkladı.
Morales: Hataydı

Morales: Hataydı

Bolivya Eski Devlet Başkanı'ndan itiraf gibi açıklamalar.
Haksız<br>rekabete 'dur'

Haksız
rekabete 'dur'

Rekabet Kurumu, 20 banka hakkında ön araştırma başlattı.
İstanbul yüzde <br>81 ile kitlendi

İstanbul yüzde
81 ile kitlendi

​Tatilciler yollara akın etti, trafik durma noktasına geldi.
Havada denizde ve karada

Havada denizde ve karada

​İstanbul'da 'Yeditepe'de Huzur' operasyonu başladı.
Kuzey <br>Irak'tan acı haber

Kuzey
Irak'tan acı haber

​Teröristlerin hain saldırısı sonucu bir askerimiz şehit oldu.
Maaş krizinde mutlu son

Maaş krizinde mutlu son

​Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarının ödendiği açıklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.