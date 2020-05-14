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Dünya İşgalci İsrail 11 Filistinli göstericiyi gözaltına aldı Eylemciler epilepsi hastası Filistinli gencin öldürülmesini protesto ediyordu
ORTADOĞU

İşgalci İsrail 11 Filistinli göstericiyi gözaltına aldı: Eylemciler epilepsi hastası Filistinli gencin öldürülmesini protesto ediyordu

Epilepsi hastası Filistinli gencin, İsrailli güvenlik görevlilerince öldürülmesini protesto eden 11 kişi gözaltına aldı. İsrail parlamentosunda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, epilepsi hastası gencin ölümüyle ilgili derhal soruşturma başlatılmasını istemişti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İsrail’in Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, bir grup İsrail vatandaşı Filistinli, Hayfa’ya bağlı Ara beldesinde epilepsi hastası Mustafa Yunus'un öldürülmesini protesto etti.

  • Haberde, eylemcilerin, güvenlik görevlilerini Filistinli genci soğukkanlı bir şekilde öldürmekle suçladığı belirtilirken, İsrail polisinin de 11 göstericiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

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Ortak Arap Listesi Bloku soruşturma başlatılmasını istemişti

İsrail parlamentosunda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku, epilepsi hastası gencin ölümüyle ilgili derhal soruşturma başlatılmasını istemişti.

  • İsrail polisi, dün Yunus'un tedavi amacıyla Tel Aviv yakınlarındaki Sheba Hastanesi'nde bulunduğu sırada orada bulunan bir kişiyle arasında tartışma çıktığını, Filistinli gencin bu kişiyi bıçaklamaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını açıklamıştı. Hastane güvenliğinin, olaya müdahalesi sırasında Yunus'un bir görevliyi başından yaralaması üzerine kendisine ateş açıldığı ifade edilmişti.

Kardeşleri ise Yunus'un epilepsi hastası olduğunu ve engelli raporunun bulunduğunu, annesiyle kontrol için geldiği hastanede öldürüldüğünü kaydetmişti.

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