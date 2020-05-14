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Dünya ABDnin Suriye Özel Temsilcisi İşim Suriyede savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek
AMERİKA

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: İşim Suriye'de savaşı Ruslar için çıkmaz haline getirmek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'de askeri varlığını devam ettireceğini ve amaçlarının Suriye'de savaşı Rusya için "çıkmaz haline getirmek" olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

Washington merkezli Hudson Enstitüsünde konuşan Jeffrey, ABD'nin Suriye'de bulundurduğu gücün faydalarını görmeye başladıklarını ifade ederek, ülkesinin Afganistan'da olduğu gibi Suriye'de de çıkmaza girdiği iddialarını reddetti.

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  • ABD'nin Suriye'deki politikasının bölgedeki düşmanlarına baskı uygulamak olduğunu belirten Jeffrey, "Takip ettiğimiz politikanın akıllıca bir politika olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Jeffrey, "Burası (Suriye) Afganistan veya Vietnam değil. Burası (ABD için) bir çıkmaz değil. Benim işim bu savaşı Ruslar için bir çıkmaz haline getirmektir" ifadesini kullandı.

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