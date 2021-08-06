Dünya İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriadaki gösterilerde ateş açtı Bir Filistinli hayatını kaybetti
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İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde ateş açtı: Bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale etti, bir Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeriadaki gösterilerde ateş açtı: Bir Filistinli hayatını kaybetti
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullanırken, Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta beldesindeki gösteriye müdahalesinde gerçek mermiyle vurulan bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada 3 kişinin plastik mermiyle vurularak, 7 kişinin ise çeşitli şekillerde yanık oluşması ve düşme sonucu yaralandığı, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği vurgulandı.

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Nablus'un çevre beldeleri başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

  • Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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İşgalci İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı
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İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da inşaat halindeki 3 evi yıktı, yıkıma tepki gösterenlere müdahale ederek bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Sa'ir beldesine iş makinalarıyla baskın düzenlediği belirtildi. Baskında Caradat ailesine ait yapım aşamasındaki üç evin yıkıldığı ifade edildi.
İşgalci güçler, yıkıma tepki gösterenlere ses bombasıyla müdahale etti, bir Filistinliyi de gözaltına aldı.


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İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 2 Filistinli çocuğa sert müdahalede bulundu. Ne olduğunu anlayamadan işgalci askerler tarafından itilip kakılan Filistinli çocukların görüntüsü kameraya yansıdı.


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