İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek büyük tepki toplayan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bu kez de kamuda Filistin bayrağı asılmasının yasaklanması için polise talimat verdiğini duyurdu.