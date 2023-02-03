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İşgalci İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri kontrol noktasında açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

20:18 . 3/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Nablus kentinin güneyinde Havara askeri kontrol noktasında bir Filistinlinin şehit olduğu" kaydedildi.

Açıklamada, Filistinlinin, İsrail ordusuna ait ambulanstan teslim alındığı bilgisi verildi.

Filistin televizyonu da İsrail güçlerinin, Nablus'un güneyindeki Havara kontrol noktası çevresinde bir gence ateş açtığını duyurdu.

Haberde, olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'da "askerlere saldırı girişiminde bulunduğu" gerekçesiyle bir Filistinliye ateş açtığı ifade edildi.

Haberde, Filistinlinin, bir araçla askeri kontrol noktası yakınına giderek, askerlere saldırı girişiminde bulunduğu öne sürülürken, askerlerin Filistinliye ateş açtığı ve vücudunun alt kısmından yaraladığı kaydedildi.

KAN'ın muhabirlerinden Itay Blumenthal da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu Filistinlinin öldüğünü yazdı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



#Filistin
#israil
#öldü
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