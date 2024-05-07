2024 öğretmen atama takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son dakika açıklamasıyla öğretmen atama sayısı, branş dağılımını duyurdu. Rehberlik Öğretmenliği için ayrılan kadro sayısı da belli oldu.

REHBERLİK ÖĞRETMENLİĞİ ATAMASI KADRO DAĞILIMI 2024

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin. 20 bin öğretmen ataması kapsamında bin 597 Rehberlik Öğretmeni ataması yapılacağını açıkladı.

2023 YILINDA KAÇ REHBERLİK ÖĞRETMENİ ATANMIŞTI?

2023 yılında 45 bin öğretmen ataması kapsamında 3 bin 604 Rehberlik Öğretmeni ataması yapılmıştı.

EN ÇOK HANGİ BRANŞLARDA ATAMA YAPILACAK?

Bakan Tekin’in açıklamasına göre en fazla sınıf öğretmenliği ataması yapılacak. Bu atama döneminde 3 bin 262 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.

Sınıf öğretmenliğini, 2 bin 499 kadroyla özel eğitim öğretmenliği, bin 597 kadroyla rehberlik öğretmenliği, bin 594 kadroyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 968 kadroyla İngilizce öğretmeni takip edecek.

MÜLAKAT AÇIKLAMASI

Tekin ayrıca, “Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanacak. 20 Mayıs’ta başvuru takvimi açılacak” ifadelerini kullandı.

REHBER ÖĞRETMENLİK NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Rehber Öğretmen, öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek ve öğretim hedeflerine ulaşabilmelerini sağlamak için öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunar. Bu görevi gerçekleştirirken ebeveyn, yönetici ve diğer öğretmenlerle birlikte çalışır.

REHBER ÖĞRETMENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Milli Eğitim Bakanlığı ilgili mevzuatta, rehber öğretmenin görevini şu şekilde tanımlamıştır; “Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; temelde öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.” Rehber öğretmenin genel mesleki sorumlulukları ise şunlardır;

Sorumluluğunda olduğu sınıfların yıllık rehberlik planlamasını yapmak,

Rehberlik için ayrılan ders süresi dahilinde derse girmek ve öğrencilere belirlenen konularda danışmanlık yapmak,

Diğer branş öğretmenleri ile iş birliği içerisinde çalışarak öğrencilerin eğitim danışmanlığı ihtiyaçlarını belirlemek,

Öğrencilerin gelişim kayıtlarını tutmak,

Kabiliyet ve eğilimleri doğrultusunda öğrencilerin sosyal etkinlikler içerisinde yer almalarını teşvik etmek,

Her öğrenci için bireysel başarı değerlendirmesi yapmak,

Öğrencilerin sınav stresini yönetmelerine destek olmak,

Mesleki branş belirlemesi için öğrencilere rehberlik yapmak,

Okulla ilgili ya da bireysel problem yaşayan öğrencilere yardımcı olmak, gerektiği takdirde başka bir uzmana yönlendirmek.



