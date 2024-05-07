2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması için kontejan sayısı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması için ayrılan kadro sayısını da açıkladı. 2023 yılında 2 bin 604 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ataması gerçekleştirilmişti. Peki, 2024 yılında kaç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni atanacak? İşte MEB açıklamasına göre 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması kadro sayısı...