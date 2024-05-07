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20 bin öğretmen ataması için kadro dağılımı belli oldu: Milli Eğitim Bakanı Tekin'den son dakika öğretmen ataması açıklaması geldi! İşte atama yapılacak tüm branşların kadro sayısı

2024 yılı öğretmen atamaları için son dakika açıklaması geldi. Öğretmenlerin gözü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada atamaya ilişkin bilgileri Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bugün açıklayacağını söylemişti. Bakan Tekin, son dakika yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. 3 bin 263 sınıf ve 2 bin 499 özel eğitim öğretmeni atanacak. Peki, 20 bin öğretmen ataması başvurusu ne zaman yapılacak? Kontenjan ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

11:13 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 11:14 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Öğretmen ataması 2024
Öğretmen ataması 2024

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tekin, 20 bin öğretmenin atanacağını duyurdu.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:

  • Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaştık. Hayırlı olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz. 5 branşta atama yapılacak. Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 449, rehberlik 1597 böyle devam ediyor.

Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak. Yüzde 50 KPSS, yüze 50 mülakat puanı ile olacak.

İşte tüm öğretmenlik branşları için atama yapılacak kadro sayısı...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ

20 bin öğretmen ataması için başvurular 20 Mayıs 2024 tarihinde alınmaya başlanacak.


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması için kontejan sayısı belli oldu! 20 bin öğretmen ataması kapsamında kaç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni atanacak? MEB'den kontejan açıklaması

2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması için kontejan sayısı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2024 yılı için 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması için ayrılan kadro sayısını da açıkladı. 2023 yılında 2 bin 604 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ataması gerçekleştirilmişti. Peki, 2024 yılında kaç Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni atanacak? İşte MEB açıklamasına göre 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması kadro sayısı...



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