Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tekin, 20 bin öğretmenin atanacağını duyurdu.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK
Bakan Tekin'in açıklamalarından satır başları:
- Pandemiyle başladığımız dönemde ekonomik daraldı. 6 Şubat depremleri de ekonomide daraldığımız bir dönemdi. Üstüne 2 seçim yaşadık. 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaştık. Hayırlı olsun. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütüyoruz. 5 branşta atama yapılacak. Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI 2024
Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 449, rehberlik 1597 böyle devam ediyor.
Aldığımız tedbirler çerçevesinde hakkının gelmediği bir süreç yaşanacak. Yüzde 50 KPSS, yüze 50 mülakat puanı ile olacak.
İşte tüm öğretmenlik branşları için atama yapılacak kadro sayısı...
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU TARİHİ
20 bin öğretmen ataması için başvurular 20 Mayıs 2024 tarihinde alınmaya başlanacak.