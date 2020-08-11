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Dünya İşgalci İsrail zulme devam ediyor Gazzenin tek ticaret kapısını da kapatıyorlar
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İşgalci İsrail zulme devam ediyor: Gazze'nin tek ticaret kapısını da kapatıyorlar

İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze'nin tek ticaret kapısı Kerem Ebu Salim'i, insani yardım ve akaryakıt dışındaki tüm ticari girişlere kapatma kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Kerem Ebu Salim sınır kapısı
Kerem Ebu Salim sınır kapısı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze'den yakıcı balonların fırlatılmasının sürmesi gerekçesiyle Kerem Ebu Salim kapısının ticari mal girişine kapatılması emrini verdi.

  • İnsani yardımlar ve akaryakıt dışında tüm ticari mallara giriş engelinin bugünden itibaren uygulamaya gireceği belirtildi.

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İsrail Parlamentosu'nda 1967 yılında Doğu Kudüs'ün 'ilhak' edilmesi yönündeki yasa taslağı kabul edildi. Bu karar uluslararası meşruiyete sahip olmadığı gibi daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlal niteliği taşıyan uygulamalarının geri çekilmesi yönünde birçok karar alındı. Doğu Kudüs'ü idari ve siyasi olarak işgal altında tutan İsrail, Kudüs'ün tamamını 'başkenti' şeklinde nitelendirerek, uluslararası kararları ihlal etmeyi sürdürüyor.


Öte yandan adını vermek istemeyen Filistinli bir yetkilinin verdiği bilgide, İsrail makamlarının Filistin tarafına salı gününden itibaren Gazze'ye tüm inşaat malzemesi girişinin engellendiğinin bildirildiğini aktardı.

Yetkili, sınır kapısının kapatılma sebebinin Gazze'den İsrail tarafına yakıcı balonların fırlatılması olduğunu dile getirdi.

İsrail medyasına göre, İsrail'in Gazze sınırı yakınındaki 5 yerleşim bölgesine dün fırlatılan yakıcı balonlar nedeniyle 12 yangın çıktı.

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