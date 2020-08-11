İşgalci İsrail zulme devam ediyor: Gazze'nin tek ticaret kapısını da kapatıyorlar

İsrail 53 yıl önce Kudüs'ü işgal etti: Zulüm 'Orta Doğu Barış planı' adı altında hala sürüyor

İsrail Parlamentosu'nda 1967 yılında Doğu Kudüs'ün 'ilhak' edilmesi yönündeki yasa taslağı kabul edildi. Bu karar uluslararası meşruiyete sahip olmadığı gibi daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde İsrail'in Doğu Kudüs'teki ihlal niteliği taşıyan uygulamalarının geri çekilmesi yönünde birçok karar alındı. Doğu Kudüs'ü idari ve siyasi olarak işgal altında tutan İsrail, Kudüs'ün tamamını 'başkenti' şeklinde nitelendirerek, uluslararası kararları ihlal etmeyi sürdürüyor.





