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Dünya İşgalci gücün hedefi çocuklar İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinli çocukları gözaltına alıyor
ORTADOĞU

İşgalci gücün hedefi çocuklar: İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinli çocukları gözaltına alıyor

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Filistinli 3 çocuğu gözaltına aldı. Filistinli Vadi Hilva Enformasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir bölgesinden 3 çocuğu gözaltına aldığı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Duruma tepki gösteren Filistinliler ile polis arasında küçük çaplı arbede yaşandığı ifade edilen açıklamada, gözaltı sebebine ilişkin bilgi verilmedi. İsrail tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 18 yaş altı yaklaşık 200 Filistinli bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Katar’dan Gazze’ye nakdi yardım

Fotoğraf: Arşiv
  • Katar’ın Gazze’de ihtiyaç sahibi 100 bin aileye gönderdiği nakdi yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya başladı. Gazze’deki binlerce Filistinli, her aileye 100’er dolar olmak üzere gönderilen nakdi yardımı almak için postane şubelerine geldi. Katar Gazze’yi Yeniden İmar Komitesi’nden perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, yardımların dağıtımının 6 gün süreceği ve dağıtım sırasında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için alınan önlemlerin uygulanacağı aktarılmıştı. Katar’ın gönderdiği bu yardım, her ay düzenli olarak Gazze’deki fakir ailelere gönderilen 30 milyon dolarlık yardımın 10 milyonluk kısmını oluşturuyor. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs 2019’da, Batı Şeria ve Gazze’deki Filistin halkına destek için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

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