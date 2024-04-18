İşgalciler ABD'ye diyet ödüyor: İsrailli belediye başkanı mahalleye Joe Biden'ın adını vereceğini söyledi

Filistin topraklarını işgal eden ve son aylarda Gazze'de eşine az rastlanır bir soykırıma imza atan terör devleti İsrail'e en güçlü desteği diğer bir işgalci ülke ABD veriyor.





İşgalciler ise ABD'nin bu kayıtsız şartsız desteğinin diyetini ise çeşitli yöntemlerle ödüyor.





İşgal ettikleri mahalleye Biden'ın adını verecekler





İşgal altındaki Hayfa'nın Belediye Başkanı Yona Yahav Salı gecesi, İsrail'e verdiği tavizsiz destekten dolayı takdir göstergesi olarak İsrail'in kuzeyindeki bir mahalleye ABD Başkanı Joe Biden'ın adını vermeyi planladığını açıkladı.





Benzer şekilde Haziran 2019'da hükümet, Trump yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına duyulan şükran ifadesi olarak Golan Tepeleri'nde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın adını taşıyan bir topluluk olan "Ramat Trump" ın kurulmasına onay vermişti.











