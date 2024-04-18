İsrail şimdi de Doğu Kudüs’ü ilhaka kalkıştı

İran’la olan gerginliğini fırsat bilen ve bu gerginliği sürdürerek gözleri Gazze’de yaptığı soykırımdan uzaklaştırmaya çalışan terör devleti İsrail, diğer yandan da ilhak ettiği Doğu Kudüs çevresindeki terör birimlerinin inşasına hız verdi. Günlerdir “İran’a karşı saldırı olacak” açıklaması yapan İsrail savaş kabinesi, önceki gün bu saldırının planlandığını ancak saldırının zamanının belirlenmediğini duyurdu. Tüm dünya, “İsrail saldırı bölgesel bir çatışmaya veya küresel bir savaşa dönüşür mü” tedirginliği ile gelişmleri takip ederken, İngiliz The Guardian gazetesi, işgalci gücün başta hükümet binaları olmak üzere Doğu Kudüs’te binlerce konutluk projelerine hız verdiğini ortaya çıkardı. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise, Mescid-i Aksa’nın statükosunun değiştirilmesi için resmi eylem planı hazırladıklarını duyurdu.

7 EKİM SONRASI 20 PROJE

The Guardian’ın haberine göre işgalci güç, savaşın başladığı 7 Ekim sonrası 20’den fazla projeye onay verdi ve 6 aylık süreçte binlerce konutluk illegal yapının inşasına başladı. 2 yeni yerleşim biriminin de planlarını onaylayan terör devleti, 10 yıl sonra Doğu Kudüs’te ilk kez böyle bir ilhak faaliyetinde bulundu. İsrail bu süreç içerisinde bölgede ikamet eden Filistinlileri evlerinden sürmek için aşırı sağcı grupları kullandı.

HUKUKİ TEMELİ GÖZETMEDEN BAŞLADI

Gazeteye konuşan İsrail merkezli insan hakları örgütü Bimkom Direktrörü Sari Kronish, 7 Ekim sonrası İsrail hükümetinde görev yapan bakanlık ve devlet kurumlarının çalışmalarını askıya aldığını, planlama yetkilerinin buna rağmen verildiğini kaydetti. "Bu planların hızlı ilerlemesi son altı ayda eşi benzeri görülmemiş bir durum" diyen Kronish, Tel Aviv yönetimin hukuk teammüllerine uygun hereket etmediğini belirtti.

GERGİNLİĞİ FIRSAT BİLİYOR

Şehrin doğu sınırında yer alan ve uluslararası kamuoyunun dahi tepkisini çeken Kidmat Zion yerleşim birimi, Filistin mahallesi Ras al-Amud’un bulunduğu alana doğru genişletilecek. Bölgedeki Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılacağı birimin genişletme onayları ise 9 Ekim 2023’Te, yani savaşın başlangıcından 48 saat sonra alındı. Daha önce infiale yol açtığı için Beyt Safafa’da 10 senedir bekletilen 2 büyük projeden biri olan Givat Hamatos’un inşası için de geçtiğimiz ay iş makinaları çalışmaya başladı. Söz konusu gelişmenin eleştirildiği günlerde İsrail, İran’ın Şam Büyükelçiliği’ni vurdu ve iki ülke arasındaki gerilim medyanın odağı haline geldi.

AKSA’NIN STATÜSÜNÜ DEĞİŞTİRECEKLERMİŞ!

Diğer yandan İsrail’in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Bem-Gvir Mescid-i Aksa'nın statükosunu değiştirmek için resmi eylem planı hazırladıklarını duyurdu. İsrail kamu yayıncısı KAN'ın haberine göre, Ben-Gvir, eylem planıyla, Mescid-i Aksa’nın “Müslümanlar için kutsal mabed” sayılan statüsünü değiştirecek. Plana göre Aksa’nın tüm kontrolü İsrail’e geçecek ve Yahudilerin erişimi sınırsız olacak. Osmanlı döneminden kalan mevcut statüye göre Mescid-i Aksa’yı gayrimüslimler ziyaret edebiliyor, ancak ibadet hakkı sadece Müslümanlara ait.







