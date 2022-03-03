Dünya İşgalde sekizinci gün Silahlar susacak mı?
AVRUPA

İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında 8. güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu ve halkı, Rusya’ya karşı direnmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirtti. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?
Putin - Zelenskiy

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının sekizinci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan altı saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler....

12.00: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Irpin üzerinde bir Rus SU-30 savaş uçağını düşürdük.

11.50: Kiev'in merkezi ısıtma sistemi vuruldu.

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu açıkladı.

11.35: Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği iddia edildi.

Savaşın ortasındaki Kiev’de dükkanlar korumasız olsa da yağma yaşanmıyor
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Savaşın ortasındaki Kiev’de dükkanlar korumasız olsa da yağma yaşanmıyor
Yeni Şafak, Rusya'nın kuşatmasındaki Ukrayna'dan bildirmeye devam ediyor. Başkent Kiev'de, dükkanların birçoğu günlerdir kapalı. Ancak buna rağmen market ve dükkanlarda, cam hariç koruma olmamasına rağmen yağmaların yaşanmaması dikkat çekiyor. Kiev'deki bir yer altı geçidini, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz görüntüledi.

11.23: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Valerii Zaluzhnyi: Irpin üzerinde bir Rus SU-30 savaş uçağını düşürdük.

11.20: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da toplam bin 612 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirtti.

11.05: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) barış gücü faaliyetlerine "koordinatör devlet" kavramının dahil edilmesini öngören değişikliğin eklenmesini oparlamentonun alt kanadı Duma'nın onayına sudu. Koordinatör devlet himayesinde KGAÖ'ne bağlı kollektif barış gücü birliği oluşturulacak ve bu güç BM'in barış gücü operasyonlarında kullanılacak. Ukrayna basını bunu "KGAÖ Rusya'nın kolonisi haline geliyor" sözüyle yorumladı.

10:57: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,"Her işgalci şunu bilmeli: Ukraynalılardan şiddetli bir tepki alacaklar. Bizim olanı bırakmayacağımızı sonsuza kadar hatırlayacaklar" dedi.

11.25: Rus çıkarma filosu Kırım açıklarında bekleyişini sürdürüyor.


10.38: Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.

10.26: Büyük Rus çıkarma gemisi grubu, Kırım'ın güney kıyılarında görüldü.

10.02: Ukrayna’da Bucha bölgesinde 200’den fazla kişi tahliye edildi

09.51: BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

09.45: Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün geç saatlerde Olvia Limanı'ndaki bir gemiye düzenlenen füze saldırısında Hadisur Rahman isimli Bangladeşli denizcinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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"Fransa Ukrayna'daki vatandaşlarını kendi haline bıraktı"
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Yeni Şafak son gelişmeleri başkent Kiev'de takip ediyor. Muhabirimiz Taha Hüseyin Karagöz, bölgedeki son durumu Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ile canlı yayında konuştu. Ukrayna'daki farklı milletlerden vatandaşların tahliyesi hakkında konuşan Karagöz, Fransa Büyükelçiliğinin kendilerine 'acil çağrıda' bulunan vatandaşlarını, 'biz sizi uyarmıştık' diyerek kendi hallerine bıraktığını aktardı.

08.27: Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı.

08.10: Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.

Rusya Çernigiv'de petrol depolarını vurdu
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Rusya Çernigiv'de petrol depolarını vurdu
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat devam ederken çatışmaların dozu her geçen gün artıyor. Ukrayna'da bir çok bölgeyi bombalayan Rusya Çernigiv şehrindeki petrol depolarını vurdu.


07.47: ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi.

07.40: İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.

02.24: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Tahliyesi için Türk otobüsüne kabul edilen Alman vatandaşı gözyaşlarına boğuldu
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Tahliyesi için Türk otobüsüne kabul edilen Alman vatandaşı gözyaşlarına boğuldu
Kiev'deki Rus bombardımanından kaçarak Chernovtsy'e ulaşan Alman vatandaşı Ira, Türklerin tahliyesi için gönderilen otobüslerle sınırı geçebilmek için talepte bulundu. Türk otobüsüne kabul edilmesinin ardından Alman kadın, gözyaşlarına boğuldu. Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ira, 'Türkler Ukraynalılara karşı her zaman arkadaşça davrandı. Türk halkına ve Türk hükümetinin tüm desteklerine minnettarız' dedi.

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