İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının sekizinci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan altı saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan dakika dakika gelişmeler....
12.00: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Irpin üzerinde bir Rus SU-30 savaş uçağını düşürdük.
11.50: Kiev'in merkezi ısıtma sistemi vuruldu.
Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu açıkladı.
11.35: Almanya'nın, Ukrayna'ya 2 bin 700 Strela tipi uçaksavar füze göndereceği iddia edildi.
11.23: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Korgeneral Valerii Zaluzhnyi: Irpin üzerinde bir Rus SU-30 savaş uçağını düşürdük.
11.20: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da toplam bin 612 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirtti.
11.05: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) barış gücü faaliyetlerine "koordinatör devlet" kavramının dahil edilmesini öngören değişikliğin eklenmesini oparlamentonun alt kanadı Duma'nın onayına sudu. Koordinatör devlet himayesinde KGAÖ'ne bağlı kollektif barış gücü birliği oluşturulacak ve bu güç BM'in barış gücü operasyonlarında kullanılacak. Ukrayna basını bunu "KGAÖ Rusya'nın kolonisi haline geliyor" sözüyle yorumladı.
10:57: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,"Her işgalci şunu bilmeli: Ukraynalılardan şiddetli bir tepki alacaklar. Bizim olanı bırakmayacağımızı sonsuza kadar hatırlayacaklar" dedi.
11.25: Rus çıkarma filosu Kırım açıklarında bekleyişini sürdürüyor.
10.38: Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv eyaletine bağlı İzyum kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil yaşamını yitirdi.
10.26: Büyük Rus çıkarma gemisi grubu, Kırım'ın güney kıyılarında görüldü.
10.02: Ukrayna’da Bucha bölgesinde 200’den fazla kişi tahliye edildi
09.51: BM, Rusya-Ukrayna savaşında 1 milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.
09.45: Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün geç saatlerde Olvia Limanı'ndaki bir gemiye düzenlenen füze saldırısında Hadisur Rahman isimli Bangladeşli denizcinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
08.27: Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı.
08.10: Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya’nın Çernihiv bölgesinde petrol rafinerisini vurduğunu duyurdu.
07.47: ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi.
07.40: İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.
02.24: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.