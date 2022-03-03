Dünya Rusyanın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı
AVRUPA

Rusya'nın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı

Rus birliklerin konuşlandığı ve dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225 tipindeki "Mriya" adlı uçağın imha edildiği Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı. Rus ordusunun "V" işaretli askeri araçlarının da Ukrayna ordusunca ağır tahribata uğratıldığı görüldü.

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Haber Merkezi İHA
Rusyanın vurduğu Gostomel Havaalanının görüntüleri ortaya çıktı
Havalimanından görüntüler.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kuzeybatısında yer alan Gostomel’de geçtiğimiz 27 Şubat’ta Rus birliklerinin hedef aldığı ve çatışmaların yaşandığı havaalanının görüntüleri ortaya çıktı.

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Rus ordusunca dünyanın en büyük kargo uçağı An-225 tipindeki "Mriya" isimli uçağın da imha edildiği havaalanında, çatışmalar sonrası Rus güçlerin "V" işaretli askeri araçlarının da ağır hasar aldığı kameraya yansıdı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı paylaştı: Gostomel Havaalanında çatışmadan geriye kalanlar
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Ukrayna Savunma Bakanlığı paylaştı: Gostomel Havaalanında çatışmadan geriye kalanlar
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında bulunan Gostomel Havaalanında yoğun çatışmaların ardından ortaya çıkan tahribat kameralarca görüntülendi.

Rusya'nın saldırılarının yoğunlaştığı Gostomel Havaalanında bulunan dünyanın en büyük ve en güçlü uçağı olan An-225, Rus güçlerinin saldırılarında imha edilmişti.

Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı. ​<br>
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Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı.
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Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.<br>
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Birçok kaynak, ordunun batı kanadını temsil ettiği için “Zapad” kelimesinin baş harfi “Z”nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğini iddia etmişti.
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Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin anlamı ortaya çıktı
Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı zırhlı araç, tank ve hava araçlarının üzerinde bulunan ve merak konusu olan 'Z' ve 'V' harflerinin ne anlama geldiği ortaya çıktı.



Enkaz şehir: Harkiv

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