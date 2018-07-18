Dünya 32 kilometre yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti
AMERİKA

32 kilometre yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti

ABD'nin Birmingham kentinde 20 yaşındaki Walter Carr, arabası bozulunca işindeki ilk gününe geç kalmamak için geceden yola çıkıp 32 kilometre yol yürüyerek işine gitti. Patronu yeni çalışanına bu davranışından dolayı ödül olarak kendi arabasını hediye etti.

Haber Merkezi Diğer
20 yaşındaki Walter Carr
20 yaşındaki Walter Carr

20 yaşındaki Walter Carr adlı işçi sosyal medyada büyük övgü aldı.

Bir polis memuru, yolda gördüğü ve hikayesinden çok etkilendiği Carr'ı, kahvaltı ısmarladıktan sonra eşya taşıyacağı eve bizzat götürdü.

Ev sahiplerinin ısrarına rağmen dinlenmeyi reddedip işe koyulan Carr'ın kendisiyle tanışmak için Tennessee'den gelen patronu Luke Martin'le karşılaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Martin, azmini övdüğü Carr'a 2014 model Ford Escape marka aracını hediye etti.

Carr'ın arabasını tamir ettirmesi için internette başlatılan yardım kampanyasında 8,000 dolar toplandı.

2005'teki Katrina kasırgasında evlerini kaybettikten sonra ailesiyle New Orleans'tan Alabama eyaletinde bağlı Birmingham'ın bir banliyösüne yerleşen Carr'ın liseden Aralık'ta mezun olacağı belirtiliyor.

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