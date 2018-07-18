32 kilometre yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti ABD'nin Birmingham kentinde 20 yaşındaki Walter Carr, arabası bozulunca işindeki ilk gününe geç kalmamak için geceden yola çıkıp 32 kilometre yol yürüyerek işine gitti. Patronu yeni çalışanına bu davranışından dolayı ödül olarak kendi arabasını hediye etti.

Haber Merkezi 18 Temmuz 2018, 13:36 Son Güncelleme: 18 Temmuz 2018, 13:50 Diğer