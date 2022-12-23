Dünya İspanyada hava yolları çalışanlarının grevi nedeniyle 70 kadar uçuş iptal edildi
AVRUPA

İspanya'da hava yolları çalışanlarının grevi nedeniyle 70 kadar uçuş iptal edildi

Kabin memurları ve pilotların maaş artışı talebiyle başlattıkları grev özellikle Santiago de Compostela, Malaga, Büyük Kanarya, Murcia, İbiza, Madrid ve Palma de Mallorca kentlerindeki havalimanlarını etkiliyor. Yeni yıl öncesi uçuşların yüzde 20'sini etkilediği belirtilen grev, çok sayıda turistin seyahat planlarını değiştirmesine yol açtı.

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Haber Merkezi AA
İspanyada hava yolları çalışanlarının grevi nedeniyle 70 kadar uçuş iptal edildi
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Kabin memurları ve pilotların maaş artışı talebiyle başlattıkları grev özellikle Santiago de Compostela, Malaga, Büyük Kanarya, Murcia, İbiza, Madrid ve Palma de Mallorca kentlerindeki havalimanlarını etkiliyor.

Yeni yıl öncesi uçuşların yüzde 20'sini etkilediği belirtilen grev, çok sayıda turistin seyahat planlarını değiştirmesine yol açtı.

Sendikalardan yapılan açıklamalarda, kabin memurları ve pilotların Kovid-19 döneminde kesintiye uğrayan maaşlarında artış ve çalışma koşullarında iyileştirme talep ettiği ifade edildi.

Hava yolu şirketlerinin grev takvimi şöyle açıklandı:

Ryanair: 26, 27, 28, 29 Aralık ve 2, 3, 4, 5 Ocak 2023

Vueling: 23, 24, 25, 26, 30, 31 Aralık ve 1, 2, 5, 6, 8, 9 Ocak 2023

Air Nostrum: 23, 26, 27, 29, 30 Aralık ve 2, 3 Ocak 2023

İspanya Ulaştırma Bakanlığı, yasa gereği programlı uçuşların en az yüzde 77'sinin garanti edildiğini duyurdu.

Madrid'deki Barajas Havalimanı'nda özel güvenlik çalışanları da maaş artışı talebiyle süresiz greve başladı.

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