İspanya'da hava yolları çalışanlarının grevi nedeniyle 70 kadar uçuş iptal edildi

Paris'te bir saldırgan etrafında bulunan kişilerin üzerine ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.



Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.



Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.

