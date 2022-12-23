Avrupa 2023'e grevlerin gölgesinde girecek

Avrupa ülkelerinde gittikçe büyüyen grev dalgası, 2023'e girerken de hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek.

Fransa, İspanya ve İngiltere'de artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini savunan sektörlerin kitlesel iş bırakma eylemleri nedeniyle Avrupa ülkeleri, yeni yıla grevlerin gölgesinde girecek.

İngiltere'de demir ve hava yolu ile posta servisi çalışanlarının yanı sıra otobüs şoförlerinin süregelen iş bırakma eylemi, yeni yıl öncesinde hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek.

Ülkede havalimanlarında görev yapan sınır güvenlik personeli, yeni yıl öncesinde 8 gün greve gidecek.

Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasına (PCS) üye sınır güvenlik personeli, 23-26 Aralık ve 28-31 Aralık tarihlerinde Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Newhaven limanında grev yapacak.

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Hükümetin yüzde 2'lik maaş artışı teklifini reddeden PCS sendikası, yüzde 10 maaş artışı talep ediyor.

İş bırakma eylemine katılacak yaklaşık 1000 sendika üyesinin büyük çoğunluğunu, pasaport kontrol personeli oluşturuyor. Bu nedenle havalimanlarında uzun kuyrukların oluşabileceği öngörülüyor.

Sınır güvenlik çalışanlarının iş bırakma eylemi sırasında ordu personeli ve İçişleri Bakanlığı gönüllüleri sahada görevlendirilerek, yolcuların yaşayacağı aksamaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Hükümet, grev nedeniyle yolculara seyahate çıkmadan önce seyahat operatörlerine danışmaları tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de 40 bin demir yolu çalışanı, 24-27 Aralık tarihlerinde greve gidecek.

İngiltere'nin güneydoğusunda ve başkent Londra'da görev yapan PCS sendikasına üye trafik görevlileri, 23-25 Aralık tarihlerinde, West Midlands ve Güney Batı'da 30 ve 31 Aralık'ta grev yapacak. Öte yandan çalışanlar, 3-4 Ocak'ta da İngiltere genelinde iş bırakacak.

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Güney ve batı Londra'daki otobüs şoförleri 24, 27 ve 31 Aralık'ta iş bıracak. Otobüs şoförleri, yılbaşından sonra da 8 gün daha greve gitmeyi planlıyor.

Binlerce Fransız ailesinden ayrı kalacak

Fransa'nın demir yolları şirketi SNCF tren kontrolörleri, 23-26 Aralık tarihlerinde maaş artışı talebi ve makinistlerle eş değer bir statü verilmesi talebiyle greve gidecek.

Grev nedeniyle bu hafta sonu çok sayıda tren seferi iptal edilirken hafta sonu trenle yolculuk yapması beklenen 800 bin kişiden yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı ifade edildi.

Grevin yeni yıl öncesi zamana denk gelmesiyle binlerce Fransız ailesinden ayrı 2023'e girecek.

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Tren seferi iptal edilen Fransızların, otobüs seferi veya araç paylaşımı hizmeti veren şirketlere yöneldiği kaydedildi. Tren kontrolörlerinin grevinin, SNCF'ye maliyetinin yaklaşık 100 milyon avro olabileceği belirtildi.

FOTOĞRAF 13 FRANSAFransanın başkenti Pariste onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi. Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı. Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı. Ekonomi Bakanı için Bruno Le Maire maaşını bize ver yazılı pankartlar taşıdı. ALMANYAAlman havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de devam etti. Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. binlerce yolcu mağdur oldu. Pilotlar sendikası, çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor. Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul görmedi ve 14 güne çıkarılması istendi. Yönetim, artan maliyetler nedeniyle, grevin devam etmesi halinde sendikaya sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti. BELÇİKABelçikada da Charleroi Havalimanındaki güvenlik görevlileri grevdeydi. Havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. bazı noktalarda izdiham çıktı. Yaralananlar oldu. Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor. Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor Avrupa ülkelerindeki grev ve protesto gösterileri dalgası yayılıyor. Fransa'da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti. Alman hava yolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de uçuşları aksattı. Belçika'da da güvenlik görevlilerinin iş bırakma eylemi izdihama neden oldu.

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