Dünya Avrupa 2023e grevlerin gölgesinde girecek
AVRUPA

Avrupa 2023'e grevlerin gölgesinde girecek

Avrupa ülkelerinde gittikçe büyüyen grev dalgası, 2023'e girerken de hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek. Fransa, İspanya ve İngiltere'de artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini savunan sektörlerin kitlesel iş bırakma eylemleri nedeniyle Avrupa ülkeleri, yeni yıla grevlerin gölgesinde girecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupa 2023e grevlerin gölgesinde girecek
Arşiv

Avrupa ülkelerinde gittikçe büyüyen grev dalgası, 2023'e girerken de hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek.

Fransa, İspanya ve İngiltere'de artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini savunan sektörlerin kitlesel iş bırakma eylemleri nedeniyle Avrupa ülkeleri, yeni yıla grevlerin gölgesinde girecek.

İngiltere'de demir ve hava yolu ile posta servisi çalışanlarının yanı sıra otobüs şoförlerinin süregelen iş bırakma eylemi, yeni yıl öncesinde hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek.

Ülkede havalimanlarında görev yapan sınır güvenlik personeli, yeni yıl öncesinde 8 gün greve gidecek.

Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasına (PCS) üye sınır güvenlik personeli, 23-26 Aralık ve 28-31 Aralık tarihlerinde Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Newhaven limanında grev yapacak.

Hükümetin yüzde 2'lik maaş artışı teklifini reddeden PCS sendikası, yüzde 10 maaş artışı talep ediyor.

İş bırakma eylemine katılacak yaklaşık 1000 sendika üyesinin büyük çoğunluğunu, pasaport kontrol personeli oluşturuyor. Bu nedenle havalimanlarında uzun kuyrukların oluşabileceği öngörülüyor.

Sınır güvenlik çalışanlarının iş bırakma eylemi sırasında ordu personeli ve İçişleri Bakanlığı gönüllüleri sahada görevlendirilerek, yolcuların yaşayacağı aksamaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Hükümet, grev nedeniyle yolculara seyahate çıkmadan önce seyahat operatörlerine danışmaları tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de 40 bin demir yolu çalışanı, 24-27 Aralık tarihlerinde greve gidecek.

İngiltere'nin güneydoğusunda ve başkent Londra'da görev yapan PCS sendikasına üye trafik görevlileri, 23-25 Aralık tarihlerinde, West Midlands ve Güney Batı'da 30 ve 31 Aralık'ta grev yapacak. Öte yandan çalışanlar, 3-4 Ocak'ta da İngiltere genelinde iş bırakacak.

Güney ve batı Londra'daki otobüs şoförleri 24, 27 ve 31 Aralık'ta iş bıracak. Otobüs şoförleri, yılbaşından sonra da 8 gün daha greve gitmeyi planlıyor.

Binlerce Fransız ailesinden ayrı kalacak

Fransa'nın demir yolları şirketi SNCF tren kontrolörleri, 23-26 Aralık tarihlerinde maaş artışı talebi ve makinistlerle eş değer bir statü verilmesi talebiyle greve gidecek.

Grev nedeniyle bu hafta sonu çok sayıda tren seferi iptal edilirken hafta sonu trenle yolculuk yapması beklenen 800 bin kişiden yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı ifade edildi.

Grevin yeni yıl öncesi zamana denk gelmesiyle binlerce Fransız ailesinden ayrı 2023'e girecek.

Tren seferi iptal edilen Fransızların, otobüs seferi veya araç paylaşımı hizmeti veren şirketlere yöneldiği kaydedildi. Tren kontrolörlerinin grevinin, SNCF'ye maliyetinin yaklaşık 100 milyon avro olabileceği belirtildi.

Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
FOTOĞRAF 13
Title
FRANSAFransanın başkenti Pariste onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi.
Title
Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı.
Title
Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu.
Title
Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.
Title
Ekonomi Bakanı için Bruno Le Maire maaşını bize ver yazılı pankartlar taşıdı.
Title
ALMANYAAlman havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de devam etti.
Title
Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. binlerce yolcu mağdur oldu.
Title
Pilotlar sendikası, çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor.
Title
Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul görmedi ve 14 güne çıkarılması istendi.
Title
Yönetim, artan maliyetler nedeniyle, grevin devam etmesi halinde sendikaya sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti.
Title
BELÇİKABelçikada da Charleroi Havalimanındaki güvenlik görevlileri grevdeydi.
Title
Havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. bazı noktalarda izdiham çıktı. Yaralananlar oldu.
Title
Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor.
Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor
Avrupa ülkelerindeki grev ve protesto gösterileri dalgası yayılıyor. Fransa'da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti. Alman hava yolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de uçuşları aksattı. Belçika'da da güvenlik görevlilerinin iş bırakma eylemi izdihama neden oldu.

Avrupa'da kriz: Grev dalgası her yeri sardı
DÜNYA
Avrupa'da kriz: Grev dalgası her yeri sardı
Doktor çare bulamadığı sorununu burada çözdü

'Doktor çare bulamadığı
sorununu burada çözdü'

Bu suda yıkananın hastalıktan kurtulduğuna inanılıyor.
2022yi anlatan en çarpıcı kareler

2022'yi anlatan en çarpıcı kareler

Farklı hikayeler barındıran etkileyici fotoğraflar yayınlandı.
Zelenskiy’e tepki gösteren hesaplar askıya alındı: FBI hala etkin mi Musk?

​Türk Savunma Sanayii'nin altın yılı.

​İtalya'da 9 kulüp 52 yönetici ceza ile karşı karşıya.

'250 vatandaşımızı şehit edenler Avrupa'da özgürce geziyor'

Nuh'un Gemisi'nin sırrı inceleniyor.

Yargıtay hapis cezalarını onadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın zalimliğine ve şımarıklığına Batı'dan tepki gelmiyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın zalimliğine ve şımarıklığına Batı'dan tepki gelmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, ''Devletin görevi vatandaşlarına her alanda 1. sınıf hizmet vermektedir. Yasamadaki uyumsuzluk hem yargıyı hem yürütmeyi engeller. Yargıdaki aksaklıklar sistemin tamamında soruna yol açar. Türkiye yakın tarihinde bu tür krizlerin acısını çekmiştir'' ifadelerini kullandı. ''Sömürgeci döneme ait bir hastalık olan oryantalizm uluslararası siyaset ve hukuk camiasında mevcudiyetini koruyor'' diyen Erdoğan, ''Batı komşumuz Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutunda vardı. Batı ülkeleri de bir tepki göstermiyor'' açıklamasında bulundu.
Demirtaş'tan 'ortak aday' vurgusu: HDP'nin desteğini Kemal Bey de alır
Gündem

Demirtaş'tan 'ortak aday' vurgusu: HDP'nin desteğini Kemal Bey de alır

Eski HDP'li Selahattin Demirtaş, cezaevinden muhalefete cumhurbaşkanı adayına ilişkin yol çizmeye devam ediyor. Altılı masada üzerinde ilkesel uzlaşma sağlanan her adayın seçimi kazanabileceğini ve ortak adayın ilk turda sonuç almak için en doğru adım olacağını söyleyen Demirtaş, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebileceğini belirtti.
Avrupa 2023'e grevlerin gölgesinde girecek
Dünya

Avrupa 2023'e grevlerin gölgesinde girecek

Avrupa ülkelerinde gittikçe büyüyen grev dalgası, 2023'e girerken de hayatı olumsuz etkilemeye devam edecek. Fransa, İspanya ve İngiltere'de artan yaşam maliyetleri ve enflasyon karşısında maaşlarının eridiğini savunan sektörlerin kitlesel iş bırakma eylemleri nedeniyle Avrupa ülkeleri, yeni yıla grevlerin gölgesinde girecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.