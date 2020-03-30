Dünya İspanyada koronavirüste 812 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS

İspanya'da koronavirüste 812 kişi daha öldü - İspanya'da koronavirüsten kaç kişi öldü_

İspanya'da koronavirüste 812 kişi daha öldü

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İspanya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 812 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 7 bin 340’a çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle İspanya’da son 24 saatte 812 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısının 7 bin 340’a yükseldiğini açıkladı.

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Enfekte kişi sayısı Çin'i aştı

İspanya’da virüsten etkilenen kişi sayısı ise Çin’i geçerek 85 bin 195’e ulaştı. Çin’de 82 bin 152 kişinin koroanvirüse yakalandığı belirtiliyor. İspanya’da 17 bin kişinin tedavisinin tamamlandığı, 47 bin kişinin ise tedavisinin hastanelerde devam ettiği ifade edildi.

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