Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 34 bin 5’e yükseldi: ABD'deki vaka sayısı diğer iki ülkeyi geçti Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 34 bin 848’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise yarım milyonu geçerek, 723 bin 328’e yükselirken; 151 bin 991 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 3 bin 157 kişi yaşamını yitirirken; 58 bin 404 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi 30 Mart 2020, 09:28 Son Güncelleme: 30 Mart 2020, 09:45 DHA