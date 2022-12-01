Dünya İspanyada Ukraynaya sevkiyat yapan silah fabrikasına içinde patlayıcı olan zarf gönderildi
AVRUPA

İspanya'da Ukrayna'ya sevkiyat yapan silah fabrikasına içinde patlayıcı olan zarf gönderildi

İspanya'da, Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne yollanan ve bir görevlinin yaralanmasına neden olan, içinde patlayıcı bulunan zarfın benzerinin Zaragoza kentindeki silah fabrikasına da gönderildiği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
İspanyada Ukraynaya sevkiyat yapan silah fabrikasına içinde patlayıcı olan zarf gönderildi
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne dün gönderilen zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada büyükelçilik görevlisi hafif yaralanmıştı.

İspanya Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, dün saat 19.00 (TSİ 21.00) sıralarında Zaragoza kentindeki "Instalaza" adlı silah fabrikasına şüpheli bir zarfın ulaştığı belirtildi.

Zarfın açılmadan güvenlik ekiplerine bilgi verildiği ve incelemede Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilenle benzer, içinde küçük ölçekli el yapımı patlayıcı bulunduğunun belirlendiği bildirildi.

Söz konusu fabrikanın, el bombası, hafif makineli tüfek ve mermi imalatı yaptığı ve Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya sevkiyat gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Polisin, Zaragoza'daki silah fabrikası ile Madrid'deki Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen zarfların arasında bağlantı bulunduğunu düşündüğü kaydedildi.

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı
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Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı

Ukrayna Büyükelçiliği'ne gönderilen şüpheli zarf

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne dün gönderilen zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada büyükelçilik görevlisi hafif yaralanmıştı.

Zarfın göndereninin belli olmadığı ancak Ukrayna Büyükelçisi Serhii Pohoreltsev'e hitaben yollandığı açıklanmıştı.

Pohoreltsev, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Rusya'yı kastederek, "Saldırgan ülkenin terörist yöntemlerini bildiğimiz için her türlü acil duruma hazırız" ifadesini kullanmıştı.

İspanya İçişleri Bakanlığı da olay sonrasında terör saldırısı alarmı protokolüne geçildiğini duyurmuştu.

Ayrıca olayın ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin tüm diplomatik misyonlarında güvenliğini güçlendirme talimatı vermişti.

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