Dünya Ukraynanın Madrid Büyükelçiliğine gelen bir zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı
AVRUPA

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen bir zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı

Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğine gelen zarfın açılması sonrasında meydana gelen patlamada bir kişinin yaralandığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynanın Madrid Büyükelçiliğine gelen bir zarfın açılması sonrası meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı
Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, bugün öğlen saatlerinde Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği binası içinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Haberde, patlamanın büyükelçiliğe gelen bir zarfın açılmasıyla meydana geldiği, bir yetkilinin hafif yaralandığı kaydedildi.

Yaralanan Ukrayna Büyükelçiliği çalışanının, yürüyerek en yakındaki Nuestra Senora de America hastanesine gittiği belirtilen haberde, çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Olaydan dolayı terör saldırısı protokolünü uygulayan İspanyol polisi, Ukrayna Büyükelçiliğine bomba imha ekibi Tedax'a bağlı uzmanları sevk etti.

Polis bölgeyi ablukaya alıp güvenlik çemberi oluşturdu.

Patlamanın zarfın içindeki düzenekten kaynaklandığı bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna'dan diplomatik misyonlarının güvenliğini güçlendirme talimatı

  • Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın, ülkenin diplomatik misyonlarının güvenliğini güçlendirme talimatı verdiği bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Kuleba'nın, Ukrayna'nın büyükelçiliklerinin güvenliğini güçlendirme talimatı verdiğini bildirdi.

Nikolenko, Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliğinde meydana gelen patlama ile ilgili olarak Kuleba'nın İspanyol yetkilileri bu saldırıyı acilen soruşturmaya çağırdığını aktardı.

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