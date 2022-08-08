İspanya'daki hızlı tren seferleri fiber optik kablonun çalınması yüzünden iptal edildi





Demiryolu altyapı şirketi ADIF Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kabloların Katalonya bölgesinde tek gecede çalındığını doğruladı.

Hırsızlık, İspanya'nın devlete ait demiryolu operatörü Renfe'yi ülkenin en büyük iki şehri olan Madrid ve Barselona arasındaki hızlı tren seferini askıya almaya zorladı.

15 ayrı sefer iptal edildi

Yolcular ve tatilciler, trenler hizmete devam etmeden önce platformları arbedeye sebep oldu. Bir ADIF sözcüsü verdiği demeçte, en az 15 tren kalkışının iptal edildiğini söyledi.

Katalonya bölge polisi Twitter'da yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki bir şüphelinin Santa Oliva yakınlarında hırsızlık şüphesiyle tutuklandığını söyledi.