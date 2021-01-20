İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi

İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında Puerto de Toledo Mahallesi'nde bir apartmanda şiddetli patlamada oldu.
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Yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde bir apartmanda patlamada oldu.
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamanın etkisiyle binanın üst katlarında büyük hasar oluştu.
Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.
Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.
Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi.
Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: Ölüler var!
İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde bir binada şiddetli patlama gerçekleşti. Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.
Çok sayıda yaralı var
Patlamanın etkisiyle binanın üst katlarında büyük hasar oluştu. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.
Patlamanın olduğu binanın önünde yola park etmiş araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.
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İspanya'nın başkenti Madrid şiddetli patlamayla sarsıldı
İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde bir binada şiddetli patlama gerçekleşti. Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, patlamanın etkisiyle binanın üst katlarında büyük hasar oluştu. Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.
Gaz kaçağı iddiası
Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okulun ve kilisenin bulunduğu belirtildi. Yerel basında, patlamanın nedeninin gaz kaçağı olabileceği iddia edildi.
Madrid'deki patlamanın ardından polis, bölgenin ve yakınlardaki huzurevinin tahliye edildiğini açıkladı.
Binanın önceki hali patlamanın şiddetini gözler önüne seriyor.
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