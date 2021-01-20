İspanya'nın başkenti Madrid'de bir binada şiddetli patlama meydana geldi İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezinde bulunan bir apartman binasında şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı binanın yanında bir yaşlı bakımevi, okul ve kilise bulunuyor. Görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu aktardı. Patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Merkezi 20 Ocak 2021, 17:23 Son Güncelleme: 20 Ocak 2021, 18:12 AA