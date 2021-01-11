Dünya İspanyayı kar fırtınası vurdu 600 yol ulaşıma kapandı
AVRUPA

İspanya’yı kar fırtınası vurdu 600 yol ulaşıma kapandı

İspanya'da etkili olan son 50 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle üç gündür hayatın durma noktasına geldiği ülkede, 600 yolun ulaşıma kapandığı açıklandı. Tarihinin en yoğun kar yağışlı dönemlerinden birini yaşayan İspanya'da fırtına sebebiyle 3 kişi de hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Başkent Madrid'de kurtarma çalışmalarına askeri birlikler destek veriyor.
Başkent Madrid'de kurtarma çalışmalarına askeri birlikler destek veriyor.

İspanya'yı üç gündür etkisi altına alan ve "Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle, ülke son 50 yılın en yoğun kar yağışına tanık oldu. Kar fırtınası nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği ülkede, 600 yolun ulaşıma kapandığı açıklandı.

Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de ise Barajas Havalimanı kapatıldı. İspanya'da etkili olan "Filomena" adı verilen kar fırtınası sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Koronavirüs sonrası rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Haftalık 10 bin euro ödüyorlar
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Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye’de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürecek.
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Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa'da bu yıl kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye'de, Kaçkar Dağları'nı tercih etti.
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Rus kayakçılarında ilgi gösterdiği bölgede iki hafta sonra başlayacak helikopterle kayak sporu heliski için şimdiden rezervasyonlar doldu.
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Heliski sporu için bu yıl, geçen yıldan daha fazla başvuru yapıldı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda, 10 yılı aşkın süredir devam eden heliski sporu için bu yıl başta İsviçre, İtalya, Avusturya, Almanya, Fransa, Rusya ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden sporcular, Kaçkarlar'a gelecek.
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Kişi başı haftalık 7 ila 10 bin euroyu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarların zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşayacak. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, heyecan yaşayacak. Hazırlıkların sürdüğü bölgede helikopterlerin konuşlandırılması ile heliski heyecanı başlayacak.
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Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, ocak-nisan ayları arasında Kaçkarlar‘da heliski için misafirlerin ağırlandığını belirterek, Her yıl da bu sayı artıyor. Pandeminin yaşandığı bu dönemde yurt dışı organizasyonlarında zaman zaman revizyon yapmaya ihtiyaç duyulsa da umut ediyoruz ki bu yılki heliski sezonunda da sağlıklı ve güvenli bir sezon geçiririz. Heliski kış sezonunda bölgeye önemli bir hareketlilik kazandırıyor. Rize'nin kışın da potansiyelini fark etmemiz, bu alandaki yatırımları, tesisleri, aktivite alanlarını çeşitlendirmemiz açısından heliski yol gösterici oluyor. Bu yıl içinde tüm hazırlıklar yapıldı ve geçen yıldan daha fazla katılımcı bekleniyor” dedi.
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Rize’de kış turizmi içinde hareketlilik olduğunu belirten Alemdaroğlu, heliski için Amerika, Fransa, Kanada, Rusya, İsviçre gibi farklı ülkelerden sporcuların geleceğini belirterek, Profesyonellik ve özel ekipman gerektiren bir spor yapılıyor. Sporun maliyeti de yüksek. Bu spor turizmimize hem çeşitlilik hem de kalite kazandırıyor. Uluslararası boyutta da gelen sporcuların kendi sosyal medya hesaplarından burada yaptıkları aktiviteleri paylaşmaları ile birlikte ilimizin tanıtımına da önemli katkı sağlıyor ve bu paylaşımlar bu sporla ilgilenen diğer sporcuları da teşvik edici boyutta oluyor” ifadelerini kullandı.
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Koronavirüs sonrası rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Haftalık 10 bin euro ödüyorlar
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan Avrupa'dan kaçan kayakçılar, Alp Dağları yerine Türkiye'de, Kaçkar Dağları'nı tercih etti. Bu yıl için geçen yıldan fazla rezervasyon alınırken, sporcular kişi başı haftalık 7 ila 10 bin euroyu bulan rakamlar ödüyor.

Mahsur kalan 1500 kişi kurtarıldı

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son 50 yılın en yoğun fırtınasıyla karşı karşıyayız. Son derece zor hava şartlarına rağmen şu ana kadar sınırlı sayıda zararımız var. Kar fırtınası nedeniyle 600 ulaşım yolu kapandı. Mahsur kalan 1500 kişi kurtarıldı. Ama yas tutmamız gereken 3 ölümüz oldu" dedi.

Öte yandan, aralıksız yağan kardan dolayı ağaçların devrilmesiyle çok sayıda arabanın zarar gördüğü başkent Madrid'de kurtarma çalışmalarına askeri birlikler de destek veriyor.

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