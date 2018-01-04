İsrail askeri intihar ediyor

Diğer askerlerden 7’sinin Filistinlilere yönelik operasyonlarda, 9’unun sağlık sorunları nedeniyle, 12’sinin trafik kazası sonucu, 9’unun kaza kurşunuyla, 2’sinin de iş kazasında hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Haberde, orduda ölüm nedenlerinin başında gelen intihar vakalarında geçen yıllara göre yüzde 50 azalma olduğu iddia edildi. Öte yandan dün Ramallah’ın kuzeybatısındaki Deyir Nizam kasabasında İsrail askerleri tarafından başından vurulan 17 yaşındaki Musab Firas Tamimi'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
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