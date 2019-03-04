Dünya İsrail askerleri 2 Filistinliyi şehit etti
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İsrail 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi şehit etti, birini yaraladı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, olay öncesinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasında gerilim yaşandı.

Haber Merkezi AA
Askerler Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.
Askerler Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi şehit etti, birini yaraladı.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah kentindeki Kefr Nima köyünün girişinde 2 Filistinliyi öldürdüğü, 1 kişiyi de yaraladığı ifade edildi.

Açıklamada söz konusu Filistinlilerin İsrail askerlerine kasıtlı olarak araçla çarptığı iddia edildi. İsrail askerlerinin durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, olay öncesinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasında gerilim yaşandı. Askerler Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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