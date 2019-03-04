İsrail 2 Filistinliyi şehit etti İsrail askerleri 2 Filistinliyi şehit etti İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi şehit etti, birini yaraladı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, olay öncesinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasında gerilim yaşandı.

Haber Merkezi 04 Mart 2019, 10:33 Son Güncelleme: 04 Mart 2019, 10:35 AA