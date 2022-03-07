İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü

Kudüs'te İsrail polisi ile Yahudiler birbirine girdi

Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudiler, asker kaçağı bir kişinin gözaltına alınmasına tepki amacıyla Kudüs'te yolları kapatırken, İsrail polisi yedi kişiyi gözaltına aldı. İsrail polisi, göstericileri zorla yoldan çekerek tekme tokat saldırdı. İsrail polisi göstericilere TOMA'dan kimyasal madde katılmış pis kokulu su ve atlı polislerle müdahale etti.