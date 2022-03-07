Dünya İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüste 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü
ORTADOĞU

İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs'te 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü

İşgalci İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde, kontrol noktasına molotofkokteyli attığı iddiasıyla 16 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüste 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 16 yaşındaki Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Yamin Ceffal isimli Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordu kontrol noktasına molotofkokteyli attığı iddia edilen iki kişiye ateş açıldığı, bu kişilerden birinin yaşamını yitirdiği, diğerininse kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada, İsrail polisinin, Ebu Dis Mahallesi'nde yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz kullandığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Bennett Putin ile görüşmesinden sonra Almanya'ya geçiyor
DÜNYA
İsrail Başbakanı Bennett Putin ile görüşmesinden sonra Almanya'ya geçiyor

İsrail'in zalimliğini gözyaşları içinde açıkladı: Onlarca Ukraynalının ülkeye girişine izin vermediler
DÜNYA
İsrail'in zalimliğini gözyaşları içinde açıkladı: Onlarca Ukraynalının ülkeye girişine izin vermediler
Kaç Müslüman ülke alevler içinde?

'Kaç Müslüman ülke alevler içinde?'

​Bella Hadid'den Batı'ya 'çifte standart' tepkisi.
Her şey var kazanan yok

Her şey var kazanan yok

​Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Fenerbahçe ile berabere kaldı.
İşgalde 12nci gün: Silahlar susacak mı?

Hakeme <br>saldırı girişimi

Hakeme
saldırı girişimi

Kadıköy'de bazı taraftarlar sahaya girdi.
Derbide kritik an: VAR 'kırmızı' dedi

Derbide kritik an: VAR 'kırmızı' dedi

​Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR'dan kritik müdahale.

​Ukrayna İrpin'de Türk gazetecilerin çekim yaptığı yer bombalandı.

Suskunluğunu bozdu

Suskunluğunu bozdu

​Fatih Terim'den G.Saray ile ilgili çarpıcı sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.