İsrail Başbakanı Bennett Putin ile görüşmesinden sonra Almanya'ya geçiyor

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bennett'in Moskova'dan Berlin'e doğru yola çıktığı ve Almanya'da Şansölye Scholz ile görüşeceği belirtildi.

Öte yandan, İsrailli siyasi bir kaynak, Bennett'in Kremlin'de Putin ile yaklaşık üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Bennett'in ABD, Almanya, Fransa ile koordinasyon içinde olduğu, Ukrayna ile diyaloğunun devam ettiği paylaşıldı.

İsrail Başbakanı'nın Putin ile bir araya gelmesinin, geçen hafta boyunca uluslararası liderlerle yaptığı görüşmelerin ardından gerçekleştiğine işaret edildi.

Bennett'in, çatışmanın yaşandığı Ukrayna'daki İsrail vatandaşları ve Yahudi nüfusunun durumunu Putin ile görüştüğü aktarıldı.

İran'ın nükleer programına ilişkin Viyana'daki müzakerelerdeki gelişmelere değinen Bennett'in, İsrail'in Tahran ile nükleer anlaşmaya karşı çıktığını vurguladığı eklendi.

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