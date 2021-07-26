​İsrail askerleri işgali itiraf etti

İsrail ordusunun ve yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki suç ortaklığını itiraf eden yeni bir rapor yayınlandı. İşgal altındaki Filistin topraklarında görev yapmış emekli İsrail askerlerinin kurduğu Breaking the Silence adlı sivil toplum kuruluşunun birincil elden tanıklara dayanarak yayınladığı raporda, İsrail ordusunun, Filistinlilere ait toprakları gasp eden ve saldırılar düzenleyen işgalci yerleşimcilerin uyguladığı terör faaliyetlerine koruma ve yardım sağladığı belirtildi. “On Duty” (Görevde) adlı rapor, 2012’den bugüne İsrail ordusunda görev yapmış 36 eski askerin ifadelerine dayanıyor.

TOPRAK GASBINA YARDIMCI OLUYOR

Yayınlanan rapora göre, İsrail askerlerinin koruması altındaki işgalci yerleşimciler, bu durumu, Filistinli ailelere ait toprakları gasbetmek ve kontrol ettikleri alanı daha da genişletmek için kullanıyor. Raporda İsrail ordusu ile yerleşimci teröristler arasındaki iş birliği “Bu ifadeler, Filistin halkına, topraklarına ve mülküne yönelik sonu olmayan tehdit ve zararı tarif ediyor” değerlendirmesiyle tanımlandı.

ŞİDDET VE KUNDAKLAMA

Yerleşimci teröristlerin askeri koruma altındaki saldırılarının darp, taş atma, tarım arazilerini ve hasadı ateşe verme gibi cürümleri de içerdiği raporda belirtildi. Raporda, “Bu cürümlere ilişkin yerleşimcilere yönelik tedbir aldınız mı?” sorusuna bir asker, “Onları (yerleşimciler) tutuklayabilirdik ama tutuklamadık. Kimseyi tutuklamadık” ifadesiyle, yerleşimci terörüne karşı göz yumma politikasını gözler önüne serdi.

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SALDIRILARDA YÜZDE 33 ARTIŞ

İsrail merkezli bir başka sivil toplum kuruluşu B’Tselem de, 2021 yılının ilk 6 ayında, geçen seneye göre yerleşimci teröristlerin Filistinlileri hedef alan saldırılarının yüzde 33 arttığını ortaya koydu. Birleşmiş Milletler’in açıklamasına göre de aynı dönemde saldırılarda daha fazla Filistinli yaralandı.

SİLAH VE CEPHANE SAĞLIYOR

The Intercept adlı internet sitesi de geçen hafta yayınladığı bir haberinde, İsrail askerleri ile yerleşimci teröristler arasındaki ortaklığın her geçen gün derinleştiğini ortaya koydu. Habere göre artık İsrail ordusu işgalci yerleşimcilere sadece koruma sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Filistinlilere karşı birlikte saldırılar düzenliyor, silah ve cephane tedariğinde bulunuyordu. İsrailli askerlerin işgalci yerleşimcileri yedek kuvvet olarak gördüğü de haberde kaydedildi.