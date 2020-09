İsrail-BAE normalleşme anlaşması 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanacak

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında "ilişkilerin tamamen normalleşmesine" ilişkin anlaşmanın resmi imza töreninin 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacağı bildirildi.

Basına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, düzenledikleri telekonferansta İsrail-BAE anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında varılan anlaşma için resmi imza töreninin 15 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da yapılacağını kaydeden yetkililer, BAE ve İsrail heyetlerinin başında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in kardeşi BAE Dışişleri Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın olmasının beklendiğini belirtti.

OYNAT 01:15 BAE'den İsrail’e işgal ettiği toprakların ismi ile jest: Kiryat Gat Amerikalı ve İsrailli yetkililerden oluşan bir heyet, İsrail ve BAE arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde temaslarda bulunmak için 31 Ağustos 2020 günü El Al'a ait 'Kiryat Gat' isimli uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Tel Aviv-Abu Dabi hattında ilk ticari uçuşunu yapan 'Kiryat Gat' isimli uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile ABD'li ve İsrailli yetkililer taşındı. Filistin tarihinde acı bir yere sahip olan ve yine İsrail'in işgal ettiği bölgelerden biri olan Kiryat Gat ismini tercih eden BAE tarafını net bir şekilde seçtiğini yeniden kanıtladı.





Başbakanlığın resmi tiwtter hesabından yapılan paylaşımda Netanyahu'nun, "önümüzdeki hafta Başkan Trump'ın daveti üzerine Washington'a gitmekten ve İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir barış anlaşmasının kurulması için Beyaz Saray'daki tarihi törene katılmaktan gurur duyduğunu" bildirildi.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

"I am proud to leave for Washington next week at the invitation of President Trump and to participate in the historic ceremony at the White House on the establishment of a peace agreement between Israel and the United Arab Emirates." — PM of Israel (@IsraeliPM) September 8, 2020

Normalleşme sürecinde üçüncü Arap ülkesi

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın ve 1994’te Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını varan üçüncü Arap ülkesi oldu.